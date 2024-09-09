Ямальский перевозчик начал продажу билетов на зимние маршруты 2025 года

Билеты на рейсы можно купить на январь и март 2025 года (архивное фото)
Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов на зимние маршруты из Нового Уренгоя (ЯНАО) с января по март 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Открыли продажу билетов на зимнее расписание маршрутов Новый Уренгой — Москва, Новый Уренгой — Уфа, Новый Уренгой — Тюмень, Новый Уренгой — Екатеринбург», — говорится в сообщении tekegram-канала «Авиакомпания „Ямал“. Дата продаваемых билетов с 3 марта 2025 года по 29 марта 2025 года.
Ранее зимние маршруты были открыты из ЯНАО в Омск, Казань и Горно-Алтайск. Оформление билетов доступно на период с 27 октября по 31 декабря.
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