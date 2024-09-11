Волонтер Рашина: ВСУ стреляли в спины детей в Курской области во время эвакуации

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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , школьник, мальчик, мужчина с ребенком
В Курской области ВСУ стреляли в спины детей, рассказала волонтер Виктория Рашина Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские солдаты целенаправленно стреляли в спины российских детей, когда те пытались покинуть приграничную территорию в Курской области. Об этом рассказала директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», волонтер Виктория Рашина.

«Воочию общались с 20 детьми [из Курской области]. Они говорили, что покидали свои дома, убегали под обстрелами. В этот момент им в спину стреляли ВСУ… Все дети рассказали, что в них стреляли», — рассказала волонтер в разговоре с ТАСС. Девушка также уточнила, что родные детей старались специально отвлекать их во время эвакуации, включая мультики на планшетах, чтобы минимизировать стресс у ребят.

Волонтеры оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области. Перед началом учебного года детям привезли школьные принадлежности, включая планшеты.

ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Украинские солдаты, которые были взяты в плен российскими военными, сами признавались, что им поступал приказ сверху — обстреливать гражданское население российского региона.

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Украинские солдаты целенаправленно стреляли в спины российских детей, когда те пытались покинуть приграничную территорию в Курской области. Об этом рассказала директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», волонтер Виктория Рашина. «Воочию общались с 20 детьми [из Курской области]. Они говорили, что покидали свои дома, убегали под обстрелами. В этот момент им в спину стреляли ВСУ… Все дети рассказали, что в них стреляли», — рассказала волонтер в разговоре с ТАСС. Девушка также уточнила, что родные детей старались специально отвлекать их во время эвакуации, включая мультики на планшетах, чтобы минимизировать стресс у ребят. Волонтеры оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области. Перед началом учебного года детям привезли школьные принадлежности, включая планшеты. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Украинские солдаты, которые были взяты в плен российскими военными, сами признавались, что им поступал приказ сверху — обстреливать гражданское население российского региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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