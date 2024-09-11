Волонтер Рашина: ВСУ стреляли в спины детей в Курской области во время эвакуации

Украинские солдаты целенаправленно стреляли в спины российских детей, когда те пытались покинуть приграничную территорию в Курской области. Об этом рассказала директор АНО «Центр правовой поддержки «Мама в праве», волонтер Виктория Рашина.
«Воочию общались с 20 детьми [из Курской области]. Они говорили, что покидали свои дома, убегали под обстрелами. В этот момент им в спину стреляли ВСУ… Все дети рассказали, что в них стреляли», — рассказала волонтер в разговоре с ТАСС. Девушка также уточнила, что родные детей старались специально отвлекать их во время эвакуации, включая мультики на планшетах, чтобы минимизировать стресс у ребят.
Волонтеры оказывают гуманитарную помощь жителям Курской области. Перед началом учебного года детям привезли школьные принадлежности, включая планшеты.
ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Украинские солдаты, которые были взяты в плен российскими военными, сами признавались, что им поступал приказ сверху — обстреливать гражданское население российского региона.
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