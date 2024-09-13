Сын тюменского экс-мэра станет замгубернатора Челябинской области

Сын известного тюменского политика Виктора Воллерта Роман рассматривается как один из будущих вице-губернаторов в обновленном правительстве Челябинской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.
«Правительство региона уйдет „в перезагрузку“ после инаугурации избравшегося на второй срок губернатора Алексея Текслера. Предполагается, что одним из его замов станет Роман Воллерт», — рассказал источник.
Сам Роман Воллерт в разговоре с агентством заявил, что ни о чем подобном не слышал. «Ничего такого я не знаю», — прокомментировал политик вопрос о своем возможном назначении.
В политических кругах Тюмени Воллерт позиционируется как представитель «золотой молодежи». Считается, что все его продвижение в карьере связано с известностью и заслугами его отца Виктора Воллерта. Воллерт-старший в свое время руководил Армизонским, затем Омутинским районами Тюменской области, и дружил с бывшим тюменским вице-губернатором Сергеем Сарычевым.
Благодаря отцу Воллерт-младший попал во власть. Начинал он в мэрии Тюмени, с должности начальника управления оргработы.
В Тюмени Воллерт имеет неоднозначную репутацию. В 2020 году, будучи главой управы Ленинского округа, он досрочно подал в отставку после незначительного конфликта с Русланом Кухаруком, ныне губернатором ХМАО. Этому предшествовали упорные слухи о близкой дружбе с подрядчиком Рудиком Манукяном. В 2023 году бизнесмен якобы с подачи Воллерта пытался избраться в гордуму Тюмени, но за день до голосования был задержан и арестован по обвинению в «мошенничестве в особо крупном размере».
В 2021 году Воллерт сам решил избраться в Тюменскую облдуму, ни с кем не согласовав свое выдвижение. В том же Ленинском округе он почти сорвал победу кандидата от «Единой России» Сергея Медведева.
Это стало концом политической карьеры Воллерта в регионе. Но, как считают в Тюмени, именно связи отца спасли его в очередной раз. Воллерт-младший получил должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики в полпредстве в УрФО.
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