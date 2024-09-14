14 сентября 2024

Конкурсный управляющий выставил на торги долги топ-менеджеров пермского «ЗиДа»

© Служба новостей «URA.RU»
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Активы пермского завода сейчас принадлежат "Курганприбору"
Активы пермского завода сейчас принадлежат "Курганприбору" Фото:

В Перми утверждено положение о продаже дебиторской задолженности ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (»ЗиД»). Это информация содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края. В конце прошлого года собственником производства стал «Курганприбор».

«На торги будет выставлено право требования долга в 2,9 млн рублей с бывшего директора завода Егора Заворохина. Конкурсный управляющий намерен продать права требования к Заворохину, его экс-заму Александру Сентябову и Ирине Сентябовой. Общая сумма долго превышает 9 млн рублей», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

С молотка также собираются продать право требования долга с ООО «Ммедиа» (16,3 млн рублей), ООО «Регион» (75,5 млн рублей) и ООО «Синтез ПКФ» (14,1 млн рублей). Электронные торги пройдут в формате публичных предложений. Начальная стоимость будет соответствовать сумме долга.

Ранее конкурсный управляющий потребовал с Заворохина через суд более 196 млн рублей. Бывший глава «ЗиДа» был осужден за хищение средства компании и помещен в пермское СИЗО №1. В августе прошлого года Заворохина признали банкротом и запустили процедура реализации его имущества.

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В Перми утверждено положение о продаже дебиторской задолженности ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» (»ЗиД»). Это информация содержится в материалах Арбитражного суда Пермского края. В конце прошлого года собственником производства стал «Курганприбор». «На торги будет выставлено право требования долга в 2,9 млн рублей с бывшего директора завода Егора Заворохина. Конкурсный управляющий намерен продать права требования к Заворохину, его экс-заму Александру Сентябову и Ирине Сентябовой. Общая сумма долго превышает 9 млн рублей», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». С молотка также собираются продать право требования долга с ООО «Ммедиа» (16,3 млн рублей), ООО «Регион» (75,5 млн рублей) и ООО «Синтез ПКФ» (14,1 млн рублей). Электронные торги пройдут в формате публичных предложений. Начальная стоимость будет соответствовать сумме долга. Ранее конкурсный управляющий потребовал с Заворохина через суд более 196 млн рублей. Бывший глава «ЗиДа» был осужден за хищение средства компании и помещен в пермское СИЗО №1. В августе прошлого года Заворохина признали банкротом и запустили процедура реализации его имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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