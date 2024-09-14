14 сентября 2024

В ДТП на курганской трассе пострадал четырехлетний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, машина скорой помощи, водитель скорой помощи, скорая помощь
Все пострадавшие были доставлены в больницу Фото:

В Шадринском округе Курганской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 14 сентября.

«ДТП произошло на трассе Шадринск — Миасское. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Daewoo Matiz со стороны деревни Понькино в сторону Шадринска. При обгоне он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажиры Daewoo Matiz (женщина 1989 и девочка 2020 годов рождения)», — сообщили в ведомстве.

Все пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ДТП произошло в Шадринском округе
ДТП произошло в Шадринском округе

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В Шадринском округе Курганской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 14 сентября. «ДТП произошло на трассе Шадринск — Миасское. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Daewoo Matiz со стороны деревни Понькино в сторону Шадринска. При обгоне он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажиры Daewoo Matiz (женщина 1989 и девочка 2020 годов рождения)», — сообщили в ведомстве. Все пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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