В ДТП на курганской трассе пострадал четырехлетний ребенок. Фото

15 сентября 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

Все пострадавшие были доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринском округе Курганской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 14 сентября. «ДТП произошло на трассе Шадринск — Миасское. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Daewoo Matiz со стороны деревни Понькино в сторону Шадринска. При обгоне он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажиры Daewoo Matiz (женщина 1989 и девочка 2020 годов рождения)», — сообщили в ведомстве. Все пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. ДТП произошло в Шадринском округе УМВД России по Курганской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринском округе Курганской области в ДТП пострадали четыре человека, среди них четырехлетняя девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. ДТП произошло 14 сентября. «ДТП произошло на трассе Шадринск — Миасское. Водитель 1984 года рождения ехал на автомобиле Daewoo Matiz со стороны деревни Понькино в сторону Шадринска. При обгоне он столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. В результате аварии травмы получили оба водителя и пассажиры Daewoo Matiz (женщина 1989 и девочка 2020 годов рождения)», — сообщили в ведомстве. Все пострадавшие с травмами были доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.