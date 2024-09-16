ВСУ перебрасывают наемников на краснолиманское направление: карта СВО на Украине на 16 сентября

ВСУ стягивают резервы в ДНР

16 сентября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают резервные силы из числа иностранного контингента В ДНР Фото: Официальный сайт президента Украины Вооруженные силы Украины начали перебрасывать свои подразделения на краснолиманское направление, в резервы входят иностранные наемники. В Курской области продолжаются бои, украинские силы не оставляют попыток прорваться в регион. Белгородская область подверглась сильному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Курское направление В Курской области бои продолжаются в Глушковском районе, где ВСУ пытаются прорваться глубже на территорию России в районе населенного пункта Веселое. В Суджанском районе был возвращен под контроль населенный пункт Борки. Российские войска активно действуют для вытеснения украинских сил с территории России. Представитель российского силового ведомства сообщил, что взятые в плен украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Курской области призвали власти Украины к их скорейшему освобождению. Один из задержанных украинских военнослужащих выразил мнение, что командование «кинуло» их, и выразил надежду на скорое возвращению из плена. По его словам, командование ВСУ преднамеренно не занимается эвакуацией погибших и раненых солдат. Командир разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид в интервью «Известиям» отметил, что ВСУ сменили несколько тактик действий в Курской области за последние четыре недели. Он описал «тактику цветка», которая заключается в прорыве через наиболее слабые участки оборонительной линии. По его словам, такие действия привели к рваной линии фронта, и задачей российских войск было стабилизировать ситуацию, что и было выполнено. Донецкое направление Операторы беспилотников из Приморья достигли значительных результатов, уничтожив свыше 100 укреплений ВСУ и 30 единиц их техники, передает « Пятый канал». Расчеты группировки войск «Восток», действующие на Южно-Донецком направлении, используют FPV-дроны, способные нести боеприпасы и летать на дальность до 20 км. Танковые экипажи группировки «Запад» используют координаты от БПЛА для уничтожения живой силы и техники противника, обеспечивая продвижение союзных войск. Особое внимание уделяется маскировке после стрельбы для защиты от атак дронов ВСУ. Расчеты РСЗО «Град» взаимодействуют с разведывательными подразделениями и беспилотной авиацией для нанесения ударов по позициям противника. Их действия требуют непрерывной готовности и концентрации, поэтому расчеты находятся на дежурстве 24/7. На этот раз были уничтожены живая сила, техника и склады противника. На Донецком фронте продолжаются бои за контроль над шахтами в районе Угледара, штурм Водяного и зачистка Георгиевки. ВС РФ также наступают в Максимильяновке и ведут бои на Украинске. Танкистам армейского корпуса группировки войск «Восток» были вручены государственные награды за проявленное мужество и героизм. Церемония прошла на передовой, где военнослужащие были отмечены орденом Мужества, медалями «За отвагу» и знаками отличия ордена Святого Георгия различных степеней. Запорожское направление На Запорожском фронте зафиксировано небольшое продвижение войск РФ в районе Каменского, где линия фронта оставалась неизменной с начала специальной военной операции. Активно применяются средства дальнего поражения в ходе позиционных боев. Часовярское направление В рамках Часовоярского направления войска РФ продолжают укреплять свои позиции вдоль водоканала, стремясь улучшить свои стратегические позиции на флангах. В самом городе ситуация остается стабильной без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. Харьковское направление На Харьковском фронте ВСУ предприняли ряд контратак в Волчанске и районе Глубокого. Сообщается, что атаки были успешно отражены. Краснолиманское направление По информации, полученной от представителей силовых структур, ВСУ пытаются усилить свои позиции на краснолиманском направлении. Отмечается, что в резервы, перебрасываемые на данное направление, входят иностранные наемники, составляющие значительную часть подкрепления. Обстрелы Белгородской области Новость по теме Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ: что известно Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу, инициированному ВСУ. В результате инцидента пострадали восемь мирных жителей, которые получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи. Один из жителей Белгорода смог уцелеть благодаря своевременной реакции во время обстрела. Мужчина успел покинуть свой автомобиль непосредственно перед тем, как рядом произошел взрыв. В результате обстрела в Белгороде были повреждены жилые дома и автотранспорт, а также произошли пожары. В 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение, которое охватило частный дом и около 15 автомобилей. Четыре частных домовладения получили повреждения, в том числе выбитые окна и поврежденные фасады. Также был поврежден газопровод в городе. Удары в Киевской области По информации, полученной от пророссийского подполья, были нанесены удары по позициям ВСУ в Киевской и Черкасской областях. Отмечено также, что удар был зафиксирован в пригороде Житомира, куда, как сообщается, переместились украинские военные, ранее дислоцированные под Николаевом. Кроме того, зарегистрированы три удара в Обухове Киевской области и его окрестностях, в результате которых была поражена живая сила и техника на одном из секретных складов. 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Вооруженные силы Украины начали перебрасывать свои подразделения на краснолиманское направление, в резервы входят иностранные наемники. В Курской области продолжаются бои, украинские силы не оставляют попыток прорваться в регион. Белгородская область подверглась сильному обстрелу со стороны ВСУ, есть пострадавшие. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU. В Курской области бои продолжаются в Глушковском районе, где ВСУ пытаются прорваться глубже на территорию России в районе населенного пункта Веселое. В Суджанском районе был возвращен под контроль населенный пункт Борки. Российские войска активно действуют для вытеснения украинских сил с территории России. Представитель российского силового ведомства сообщил, что взятые в плен украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Курской области призвали власти Украины к их скорейшему освобождению. Один из задержанных украинских военнослужащих выразил мнение, что командование «кинуло» их, и выразил надежду на скорое возвращению из плена. По его словам, командование ВСУ преднамеренно не занимается эвакуацией погибших и раненых солдат. Командир разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид в интервью «Известиям» отметил, что ВСУ сменили несколько тактик действий в Курской области за последние четыре недели. Он описал «тактику цветка», которая заключается в прорыве через наиболее слабые участки оборонительной линии. По его словам, такие действия привели к рваной линии фронта, и задачей российских войск было стабилизировать ситуацию, что и было выполнено. Операторы беспилотников из Приморья достигли значительных результатов, уничтожив свыше 100 укреплений ВСУ и 30 единиц их техники, передает « Пятый канал». Расчеты группировки войск «Восток», действующие на Южно-Донецком направлении, используют FPV-дроны, способные нести боеприпасы и летать на дальность до 20 км. Танковые экипажи группировки «Запад» используют координаты от БПЛА для уничтожения живой силы и техники противника, обеспечивая продвижение союзных войск. Особое внимание уделяется маскировке после стрельбы для защиты от атак дронов ВСУ. Расчеты РСЗО «Град» взаимодействуют с разведывательными подразделениями и беспилотной авиацией для нанесения ударов по позициям противника. Их действия требуют непрерывной готовности и концентрации, поэтому расчеты находятся на дежурстве 24/7. На этот раз были уничтожены живая сила, техника и склады противника. На Донецком фронте продолжаются бои за контроль над шахтами в районе Угледара, штурм Водяного и зачистка Георгиевки. ВС РФ также наступают в Максимильяновке и ведут бои на Украинске. Танкистам армейского корпуса группировки войск «Восток» были вручены государственные награды за проявленное мужество и героизм. Церемония прошла на передовой, где военнослужащие были отмечены орденом Мужества, медалями «За отвагу» и знаками отличия ордена Святого Георгия различных степеней. На Запорожском фронте зафиксировано небольшое продвижение войск РФ в районе Каменского, где линия фронта оставалась неизменной с начала специальной военной операции. Активно применяются средства дальнего поражения в ходе позиционных боев. В рамках Часовоярского направления войска РФ продолжают укреплять свои позиции вдоль водоканала, стремясь улучшить свои стратегические позиции на флангах. В самом городе ситуация остается стабильной без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. На Харьковском фронте ВСУ предприняли ряд контратак в Волчанске и районе Глубокого. Сообщается, что атаки были успешно отражены. По информации, полученной от представителей силовых структур, ВСУ пытаются усилить свои позиции на краснолиманском направлении. Отмечается, что в резервы, перебрасываемые на данное направление, входят иностранные наемники, составляющие значительную часть подкрепления. Утром 16 сентября Белгород подвергся массированному обстрелу, инициированному ВСУ. В результате инцидента пострадали восемь мирных жителей, которые получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи. Один из жителей Белгорода смог уцелеть благодаря своевременной реакции во время обстрела. Мужчина успел покинуть свой автомобиль непосредственно перед тем, как рядом произошел взрыв. В результате обстрела в Белгороде были повреждены жилые дома и автотранспорт, а также произошли пожары. В 21 многоэтажном доме выбиты окна и разрушены балконы. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение, которое охватило частный дом и около 15 автомобилей. Четыре частных домовладения получили повреждения, в том числе выбитые окна и поврежденные фасады. Также был поврежден газопровод в городе. По информации, полученной от пророссийского подполья, были нанесены удары по позициям ВСУ в Киевской и Черкасской областях. Отмечено также, что удар был зафиксирован в пригороде Житомира, куда, как сообщается, переместились украинские военные, ранее дислоцированные под Николаевом. Кроме того, зарегистрированы три удара в Обухове Киевской области и его окрестностях, в результате которых была поражена живая сила и техника на одном из секретных складов.