Кремль назвал ЧП с нападением в челябинской школе «делом полиции»

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Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, песков дмитрий, портрет
В Кремле считают, что с инцидентом в школе №68 Челябинска должны разобраться правоохранительные органы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный молотком, ножом и пистолетом подросток напал на школу в Челябинске

В Кремле считают ЧП с нападением ученика челябинской школы №68 Романа Г. на одноклассников и учителя предметом расследования правоохранительных органов. Об этом заявил корреспонденту URA.RU 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это дело для органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — заявил Песков

Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.

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В Кремле считают ЧП с нападением ученика челябинской школы №68 Романа Г. на одноклассников и учителя предметом расследования правоохранительных органов. Об этом заявил корреспонденту URA.RU 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это дело для органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — заявил Песков Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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