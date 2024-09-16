Кремль назвал ЧП с нападением в челябинской школе «делом полиции»

В Кремле считают ЧП с нападением ученика челябинской школы №68 Романа Г. на одноклассников и учителя предметом расследования правоохранительных органов. Об этом заявил корреспонденту URA.RU 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это дело для органов внутренних дел и правоохранительных органов в целом. Мы не располагаем деталями, чтобы как-то это комментировать», — заявил Песков
Нападение произошло утром 16 сентября. Вооруженный ножом, молотком и пневматическим пистолетом 13-летний школьник зашел в класс, где принялся избивать одноклассников. Одну из девочек он ударил молотком, другую — ножом. Травмы также получила учительница, которая пыталась остановить нападавшего.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. По одной из версий, Роман Г. мстил издевавшейся над ним девочке. По другой — «подсел» на суицидальный квест в деструктивной группе в соцсетях.
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