16 сентября 2024

Свердловчанин, готовивший подрыв, состоял в запрещенной организации

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ФСБ, учения. Челябинск, боевики, террористы, вооруженные люди, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрг, диверсанты, диверсионно-разведывательная группа
Диверсанта пришлось устранить на месте происшествия (архивное фото) Фото:

Мужчина, готовивший подрыв в Свердловской области, состоял в запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«ФСБ пресекла деятельность 40-летнего гражданина, являвшегося агентом ГУР Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — пишет ведомство на сайте. Силовикам пришлось ликвидировать его, потому что он открыл огонь по ним.

По данным ФСБ РФ, мужчина готовил подрыв автомобиля руководителя одного из свердловских оборонных предприятий. Его ликвидировали во время подготовки к теракту. У него дома и в гараже прошли обыски. Оперативники нашли взрывчатку и переписку с украинской разведкой. Сейчас силовики ищут тех, кто помогал диверсанту.

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Мужчина, готовивший подрыв в Свердловской области, состоял в запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «ФСБ пресекла деятельность 40-летнего гражданина, являвшегося агентом ГУР Минобороны Украины и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации», — пишет ведомство на сайте. Силовикам пришлось ликвидировать его, потому что он открыл огонь по ним. По данным ФСБ РФ, мужчина готовил подрыв автомобиля руководителя одного из свердловских оборонных предприятий. Его ликвидировали во время подготовки к теракту. У него дома и в гараже прошли обыски. Оперативники нашли взрывчатку и переписку с украинской разведкой. Сейчас силовики ищут тех, кто помогал диверсанту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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