У убитого свердловского террориста нашли переписку с украинской разведкой

17 сентября 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Агента ликвидировали оперативники ФСБ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ликвидировали украинского агента Сотрудники ФСБ нашли у 40-летнего свердловчанина переписку с кураторами из украинской разведки, которая подтверждает подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — пишет ведомство на сайте. У предполагаемого агента в гараже нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Как ранее сообщало URA.RU, агента ликвидировали во время подготовки теракта. По данным ФСБ, он собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Какого именно, в ведомстве не уточняют. СМИ показали видео с места происшествия. Сейчас силовики ищут людей, помогавших мужчине в подготовке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ нашли у 40-летнего свердловчанина переписку с кураторами из украинской разведки, которая подтверждает подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — пишет ведомство на сайте. У предполагаемого агента в гараже нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Как ранее сообщало URA.RU, агента ликвидировали во время подготовки теракта. По данным ФСБ, он собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Какого именно, в ведомстве не уточняют. СМИ показали видео с места происшествия. Сейчас силовики ищут людей, помогавших мужчине в подготовке.