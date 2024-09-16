16 сентября 2024

У убитого свердловского террориста нашли переписку с украинской разведкой

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Агента ликвидировали оперативники ФСБ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ликвидировали украинского агента

Сотрудники ФСБ нашли у 40-летнего свердловчанина переписку с кураторами из украинской разведки, которая подтверждает подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — пишет ведомство на сайте. У предполагаемого агента в гараже нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.

Как ранее сообщало URA.RU, агента ликвидировали во время подготовки теракта. По данным ФСБ, он собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Какого именно, в ведомстве не уточняют. СМИ показали видео с места происшествия. Сейчас силовики ищут людей, помогавших мужчине в подготовке.

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Сотрудники ФСБ нашли у 40-летнего свердловчанина переписку с кураторами из украинской разведки, которая подтверждает подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. «На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — пишет ведомство на сайте. У предполагаемого агента в гараже нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки. Как ранее сообщало URA.RU, агента ликвидировали во время подготовки теракта. По данным ФСБ, он собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Какого именно, в ведомстве не уточняют. СМИ показали видео с места происшествия. Сейчас силовики ищут людей, помогавших мужчине в подготовке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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