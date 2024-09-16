У убитого свердловского террориста нашли переписку с украинской разведкой

Сотрудники ФСБ нашли у 40-летнего свердловчанина переписку с кураторами из украинской разведки, которая подтверждает подготовку теракта. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из Главного управления разведки Минобороны Украины и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — пишет ведомство на сайте. У предполагаемого агента в гараже нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.
Как ранее сообщало URA.RU, агента ликвидировали во время подготовки теракта. По данным ФСБ, он собирался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия. Какого именно, в ведомстве не уточняют. СМИ показали видео с места происшествия. Сейчас силовики ищут людей, помогавших мужчине в подготовке.
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