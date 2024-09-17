В Тюмени подешевели сезонные овощи

Овощи стали ниже в цене на 5-7%
В Тюмени в цене упали огурцы и помидоры. Об этом URA.RU рассказала директор местного сетевого супермаркета.
«Сезонные овощи — помидоры, огурцы, лук подешевели в среднем на 5 — 7%. Сейчас самый сезон и закономерно, что цены на них снижаются», — рассказала директор тюменского супермаркета.
Минимальная стоимость огурцов в Тюмени составляет 90 рублей за килограмм, помидор — 85. Максимальная цена на эти овощи доходит до 250 — 200 рублей за аналогичный вес.
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