В Тюмени подешевели сезонные овощи

Овощи стали ниже в цене на 5-7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени в цене упали огурцы и помидоры. Об этом URA.RU рассказала директор местного сетевого супермаркета.

«Сезонные овощи — помидоры, огурцы, лук подешевели в среднем на 5 — 7%. Сейчас самый сезон и закономерно, что цены на них снижаются», — рассказала директор тюменского супермаркета.

Минимальная стоимость огурцов в Тюмени составляет 90 рублей за килограмм, помидор — 85. Максимальная цена на эти овощи доходит до 250 — 200 рублей за аналогичный вес.