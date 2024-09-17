В Тюмени подешевели сезонные овощи

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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, овощи, продукты, урожай, огурцы, еда, продуктовая безопасность
Овощи стали ниже в цене на 5-7% Фото:

В Тюмени в цене упали огурцы и помидоры. Об этом URA.RU рассказала директор местного сетевого супермаркета.

«Сезонные овощи — помидоры, огурцы, лук подешевели в среднем на 5 — 7%. Сейчас самый сезон и закономерно, что цены на них снижаются», — рассказала директор тюменского супермаркета.

Минимальная стоимость огурцов в Тюмени составляет 90 рублей за килограмм, помидор — 85. Максимальная цена на эти овощи доходит до 250 — 200 рублей за аналогичный вес.

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В Тюмени в цене упали огурцы и помидоры. Об этом URA.RU рассказала директор местного сетевого супермаркета. «Сезонные овощи — помидоры, огурцы, лук подешевели в среднем на 5 — 7%. Сейчас самый сезон и закономерно, что цены на них снижаются», — рассказала директор тюменского супермаркета. Минимальная стоимость огурцов в Тюмени составляет 90 рублей за килограмм, помидор — 85. Максимальная цена на эти овощи доходит до 250 — 200 рублей за аналогичный вес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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