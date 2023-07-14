Украинский боксер Усик, обещавший захватить Крым, собрался стать президентом

Александр Усик заявил о планах стать президентом Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил о намерении стать президентом своей страны. По словам боксера, он планирует баллотироваться после завершения карьеры.

«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик. Его слова передает Sport24 .

Ранее Александр Усик намеревался захватить Крым. Вместе со своими сослуживцами он также выражал амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова.