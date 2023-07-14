Украинский боксер Усик, обещавший захватить Крым, собрался стать президентом

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, stock
Александр Усик заявил о планах стать президентом Украины Фото:

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил о намерении стать президентом своей страны. По словам боксера, он планирует баллотироваться после завершения карьеры.

«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик. Его слова передает Sport24.

Ранее Александр Усик намеревался захватить Крым. Вместе со своими сослуживцами он также выражал амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова.

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Украинский чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил о намерении стать президентом своей страны. По словам боксера, он планирует баллотироваться после завершения карьеры. «Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты», — сказал Усик. Его слова передает Sport24. Ранее Александр Усик намеревался захватить Крым. Вместе со своими сослуживцами он также выражал амбиции по поводу захвата Таганрога и Ростова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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