Украинский боксер Усик, обещавший захватить Крым, назвал россиян больными

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Александр Усик назвал россиян больными людьми Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский боксер Александр Усик назвал россиян больными людьми из-за их мнения, что Польша планирует нападение на Украину. Об этом он сообщил в беседе с польской газетой Przeglad Sportowy.

«Россияне — больные люди <…> Вы знаете, что они говорят? Что Польша хочет разграбить часть Украины! Ты это знаешь?!» — заявил Усик в интервью Przeglad Sportowy. По его словам, Польша оказывает помощь Украине.

Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swia сообщила о подготовке страной нападения на западную часть Украины 4 мая 2023 года. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Польша сравняет Львов с землей, если США согласятся на операцию по захвату Западной Украины, передает телеканал 360.

О том, что Украина могла бы войти в состав Польши, чтобы успешно противодействовать России, ранее заявлял польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе. По его мнению, к такому же выводу приходят и американские специалисты. Данный шаг, считает Гроссе, мог бы помочь Украине с вступлением в Евросоюз и НАТО.

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Украинский боксер Александр Усик назвал россиян больными людьми из-за их мнения, что Польша планирует нападение на Украину. Об этом он сообщил в беседе с польской газетой Przeglad Sportowy. «Россияне — больные люди <…> Вы знаете, что они говорят? Что Польша хочет разграбить часть Украины! Ты это знаешь?!» — заявил Усик в интервью Przeglad Sportowy. По его словам, Польша оказывает помощь Украине. Ранее польская газета Dziennik Polska-Europa-Swia сообщила о подготовке страной нападения на западную часть Украины 4 мая 2023 года. Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что Польша сравняет Львов с землей, если США согласятся на операцию по захвату Западной Украины, передает телеканал 360. О том, что Украина могла бы войти в состав Польши, чтобы успешно противодействовать России, ранее заявлял польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе. По его мнению, к такому же выводу приходят и американские специалисты. Данный шаг, считает Гроссе, мог бы помочь Украине с вступлением в Евросоюз и НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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