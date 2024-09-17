Что известно про любимого перевозчика мэрии Кургана Кирпищикова

В Кургане сотрудники силового и налогового ведомств пришли в офис главного перевозчика Кургана — Алексея Кирпищикова. Инсайдеры сообщали, что его компанию начали проверять якобы из-за уклонения от уплаты налогов. После транспортной реформы курганской мэрии большинство автобусных маршрутов досталось ООО «Кургангортранс». Что известно об Алексее Кирпищикове — в материале URA.RU.
Транспортная реформа началась в январе 2023 года, ее вводила экс-мэр города Елена Ситникова. Первое время нововведение критиковали как пассажиры, так и перевозчики. Позднее представителям мэрии пришлось извиняться за последствия реформы, но постепенно курганцы стали привыкать к изменениям. На покупку новых автобусов тратилось от миллионов до миллиардов рублей.
Проверка бизнеса Кирпищикова
Курганские силовики прибыли в офис компании Алексея Кирпищикова с проверкой. Как инсайдер сообщил URA.RU, она проходит с выемкой документов. Бизнес начали проверять из-за якобы уклонения от уплаты налогов. На базу выезжали сотрудники налоговой службы и силовых ведомств.
Прибыль Алексея Кирпищикова
По итогам работы за 2023 год перевозчик более чем в пять раз нарастил прибыль. Она увеличилась с семи миллионов рублей до 37. В результате транспортной реформы 28 из 40 автобусных маршрутов достались ООО «Кургангортранс». Как следует из анализа URA.RU, фирма Кирпищикова заработает в два раза больше, чем все остальные крупные игроки рынка автобусных перевозок в Кургане. По прогнозу сервиса СБИС, в 2024 году компания может получить прибыль в размере 725 миллионов рублей.
Ссоры Кирпищикова с мэрией из-за аренды троллейбусного парка
Алексей Кирпищиков подал иск против решения департамента администрации Кургана не предоставлять ему территорию бывшего троллейбусного парка без проведения торгов. В документе указано, что перевозчик потребовал обязать направить ему подписанный проект договора купли-продажи земельного участка и заключить его за месяц со дня вступления решения суда в силу.
Позже Кирпищиков и его супруга обратились в суд с жалобой на повышение арендной платы за участок бывшего троллейбусного парка. Как стало известно URA.RU от источников, владельцы десятков автобусных маршрутов ранее брали эту территорию в аренду на выгодных условиях для обслуживания транспорта.
Городская дума приняла решение увеличить арендную плату в 25 раз, ссылаясь на то, что арендатор не использовал участок по назначению. На территории парка располагаются автомойки, торговый магазин, шиномонтаж и пекарня.
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