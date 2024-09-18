Конкуренты Якушева откажутся от гонки за пост сенатора от Тюменской области

Первоочередные претенденты на кресло сенатора Совета Федерации от Тюменской области, которое в ближайшее время освободит Павел Тараканов — депутаты облдумы Сергей Медведев и Владимир Ульянов, откажутся от работы в Совфеде. Об этом они рассказали в разговоре с URA.RU. Таким образом у полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, которому прочат должность в СФ, не будет конкурентов.
«В ближайшие два года я планирую продолжить работу в Тюменской областной думе. Предложение занять пост сенатора мне не поступало. И если поступит, то я от него откажусь», — рассказал в разговоре с URA.RU депутат облдумы Сергей Медведев.
Медведев является одним из кандидатов на сенаторство. Он, а также депутат Владимир Ульянов и действующий (пока) сенатор Павел Тараканов значились в списке претендентов, который во время своего выдвижения на пост губернатора в 2023 году озвучил глава Тюменской области Александр Моор.
«Я слишком старый, чтобы пытаться войти в СФ. Мне хватает работы и здесь, в Тюмени. Что касается того, писал ли я заявление об отказе и выхода из списка кандидатов, то нет, мне подобных приказов не поступало. Спасибо вам, что напомнили мне об этом, а то я уже и забыл, что претендовал на место в Совете Федерации. Ну этим, конечно, вы меня рассмешили», — заявил агентству Владимир Ульянов.
Ранее также стало известно, что действующий сенатор Павел Тараканов подал заявление о сложении полномочий. Таким образом, отказ остальных кандидатов расчистит дорогу в Совфед для полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Как писало URA.RU, именно он станет новым сенатором от Тюменской области. Сам Якушев заявлял о высокой вероятности такого развития событий.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.
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