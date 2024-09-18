Элитные школы, дорогие хобби и звездные родители: как живут 11-летние двойняшки Пугачевой и Галкина*

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) отмечают 11-летие. Последние два года Лиза и Гарри вместе с родителями живут за границей. Что изменилось в жизни звездной семьи после переезда из России — в материале URA.RU.
Малыши, рожденные суррогатной матерью, появились на свет, как говорится, «с золотой ложкой во рту». Однако эта звездная семья совершенно не похожа на типичных публичных родителей, которые с пеленок балуют своих наследников. Методы воспитания сына и дочери юмориста и певицы вызывают восхищение даже у самых придирчивых критиков.
Лиза и Гарри с раннего детства развиваются в разных направлениях. На образование, кружки, личных тренеров, нянь и репетиторов звездные родители никогда не скупились. Галкин говорил, что они с женой воспитывают детей в стиле XIX столетия. Двойняшки почти с младенчества изучали французский язык с гувернером-носителем языка. Кроме этого, сын и дочь пары занимались плаванием и ходили в элитный детский сад, который предполагает трехъязычное образование.
Из открытых источников известно, что дети в России учились театральному мастерству, Лиза занималась балетом, а Гарри увлекался техникой. На все кружки и обучение в детском саду у пары уходило в год около 6 млн рублей.
Когда пришло время идти в первый класс, двойняшки отправились в Первую московскую гимназию в Одинцовском районе. Обучение там стоило три миллиона в год за обоих наследников.
Несмотря на плотный график учебы и дополнительных занятий, Лиза и Гарри, когда жили в России, находили время и для обычных детских радостей. Они много времени проводили за играми с родителями в стенах своего 6-этажного замка в деревне Грязь. Из социальных сетей звездной пары известно, что двойняшки помогали и по хозяйству. Например, могли собрать во дворе опавшие листья. К слову, Максим Галкин и Алла Пугачева видят одни плюсы в том, чтобы приучать детей к труду.
После отъезда из России пара обосновалась сначала в Израиле, где дети стали посещать элитную частную школу The King Solomon School, расположенную на севере от Тель-Авива. За обучение семья отдает 3,2 миллиона рублей в год. Классы в этой школе довольно камерные — до 15 учеников. Среди обучающихся — дети политиков и бизнесменов. Выпускники получают диплом международного бакалавриата, с которым можно поступать в любые университеты мира.
На летние каникулы семья ездит на Кипр и в Латвию — климат в этих местах необходим Пугачевой. В жарком Израиле ей не позволяет оставаться состояние здоровья. Сейчас звездные родители редко делятся семейными кадрами с детьми, но периодически Галкин в соцсетях показывал моменты с пляжной прогулки сына и дочери.
Несмотря на всю роскошную жизнь двойняшек, которую могут себе позволить им обеспечить артисты, главное, что есть у этих детей — сильная и настоящая любовь родителей. Улыбчивая блондинка Лиза и энергичный, но воспитанный Гарри растут в атмосфере абсолютного счастья, которое обеспечивают им Максим и Алла. Правильно расставляя приоритеты, вкладывая силы и финансы в становление детей, Галкин и Пугачева формируют им прочный фундамент для будущего. С таким подходом к воспитанию, двойняшки точно смогут устроиться и реализоваться даже без помощи своих именитых родителей.
* Юморист Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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