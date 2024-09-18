Wildberries пообещал помочь семьям погибших при стрельбе в офисе охранников

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Wildberries выразил соболезнования близким погибших
Wildberries выразил соболезнования близким погибших Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Wildberries сделает все необходимое, чтобы поддержать родных и близких погибших при стрельбе в БЦ «Романов Двор» охранников. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании маркетплейса и Russ.

«К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ „Романов Двор“, скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы, имеющемся в распоряжении URA.RU.

Днем 18 сентября два человека погибли в перестрелке у офиса Wildberries. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

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Wildberries сделает все необходимое, чтобы поддержать родных и близких погибших при стрельбе в БЦ «Романов Двор» охранников. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании маркетплейса и Russ. «К сожалению, стало известно, что два человека, обеспечивавших безопасность офиса в БЦ „Романов Двор“, скончались. От лица компании приносим соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — говорится в сообщении пресс-службы, имеющемся в распоряжении URA.RU. Днем 18 сентября два человека погибли в перестрелке у офиса Wildberries. Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего экс-супруга Владислава в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, заявляет, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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