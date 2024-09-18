Челябинскую бизнес-леди Селищеву вернули на скамью подсудимых

19 сентября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Дело Елены Селищевой отправили на пересмотр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве Челябинский областной суд по представлению прокурора направил на новое рассмотрение дело в отношении бизнес-леди Елены Селищевой, осужденной на три года условно за многомиллионные махинации с контрактами в региональном минздраве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора отменил приговор Центрального райсуда Челябинска, которым осужденной назначено наказание в виде условного лишения свободы. Дело направлено на новое рассмотрении в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Селищева была задержана в июне 2022 года в аэропорту. Она планировала улететь в командировку, но сотрудники УФСБ по региону не дали ей это сделать. Бизнес-леди обвинили в мошенничестве при заключении контрактов на поставку оборудования для челябинских больниц. На Селищеву указал занимавший на тот момент пост замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов, задержанный ранее. Новость по теме Что известно об уголовных делах в челябинском минздраве. Фото, видео Следствие полагало, что Селищева и Кузнецов действовали в группе. Кузнецов оказывал помощь компаниям Селищевой в получении выгодных контрактов. Суммы контрактов на поставку оборудования, которые доставались фирмам Селищевой, были завышены. По итогу ущерб, причиненный бюджету области, превысил 85 млн рублей. В ходе следствия Кузнецов признался в содеянном,, но пояснил, что коммерсант подстрекала его преступить закон. В рамках досудебного соглашения дело Кузнецова было выделено в отдельное производство. Его признали виновным. Он получил условное наказание. Селищева же так и не признала свою вину. Суд также назначил ей условное наказание. После оглашения приговора она заявило журналистам, что не считает себя виновной, намекая на оспаривание вердикта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд по представлению прокурора направил на новое рассмотрение дело в отношении бизнес-леди Елены Селищевой, осужденной на три года условно за многомиллионные махинации с контрактами в региональном минздраве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора отменил приговор Центрального райсуда Челябинска, которым осужденной назначено наказание в виде условного лишения свободы. Дело направлено на новое рассмотрении в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Селищева была задержана в июне 2022 года в аэропорту. Она планировала улететь в командировку, но сотрудники УФСБ по региону не дали ей это сделать. Бизнес-леди обвинили в мошенничестве при заключении контрактов на поставку оборудования для челябинских больниц. На Селищеву указал занимавший на тот момент пост замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов, задержанный ранее. Следствие полагало, что Селищева и Кузнецов действовали в группе. Кузнецов оказывал помощь компаниям Селищевой в получении выгодных контрактов. Суммы контрактов на поставку оборудования, которые доставались фирмам Селищевой, были завышены. По итогу ущерб, причиненный бюджету области, превысил 85 млн рублей. В ходе следствия Кузнецов признался в содеянном,, но пояснил, что коммерсант подстрекала его преступить закон. В рамках досудебного соглашения дело Кузнецова было выделено в отдельное производство. Его признали виновным. Он получил условное наказание. Селищева же так и не признала свою вину. Суд также назначил ей условное наказание. После оглашения приговора она заявило журналистам, что не считает себя виновной, намекая на оспаривание вердикта.