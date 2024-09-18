Челябинскую бизнес-леди Селищеву вернули на скамью подсудимых

Челябинский областной суд по представлению прокурора направил на новое рассмотрение дело в отношении бизнес-леди Елены Селищевой, осужденной на три года условно за многомиллионные махинации с контрактами в региональном минздраве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора отменил приговор Центрального райсуда Челябинска, которым осужденной назначено наказание в виде условного лишения свободы. Дело направлено на новое рассмотрении в суд первой инстанции в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Селищева была задержана в июне 2022 года в аэропорту. Она планировала улететь в командировку, но сотрудники УФСБ по региону не дали ей это сделать. Бизнес-леди обвинили в мошенничестве при заключении контрактов на поставку оборудования для челябинских больниц. На Селищеву указал занимавший на тот момент пост замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов, задержанный ранее.
Следствие полагало, что Селищева и Кузнецов действовали в группе. Кузнецов оказывал помощь компаниям Селищевой в получении выгодных контрактов. Суммы контрактов на поставку оборудования, которые доставались фирмам Селищевой, были завышены. По итогу ущерб, причиненный бюджету области, превысил 85 млн рублей. В ходе следствия Кузнецов признался в содеянном,, но пояснил, что коммерсант подстрекала его преступить закон.
В рамках досудебного соглашения дело Кузнецова было выделено в отдельное производство. Его признали виновным. Он получил условное наказание. Селищева же так и не признала свою вину. Суд также назначил ей условное наказание. После оглашения приговора она заявило журналистам, что не считает себя виновной, намекая на оспаривание вердикта.
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