Дело о многомиллионных хищениях закончилось условными сроками
новость из сюжетаУголовные дела в челябинском минздраве
Центральный райсуд Челябинска 29 февраля назначил условное наказание бизнес-леди Елене Селищевой, замешанной в махинациях с контрактами, заключенными с минздравом региона. При этом другой фигурант дела о многомиллионных хищениях, экс-замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов, также отделался условным сроком. С чего началось и чем закончилось расследование в челябинском министерстве в подборке URA.RU.
- В сентябре 2021 года силовики пришли с обысками в министерство здравоохранения Челябинской области. Тогда было изъято множество документов, связанных с тендерами на закупку медоборудования. Однако задерживать никого не стали.
- Спустя почти пять месяцев, в феврале 2022 года, акцию «маски-шоу» в стенах регионального минздрава повторили. На этот раз был задержан занимавший тогда пост заместителя главы министерства Александр Кузнецов. После задержания его увезли на допрос по делу о превышении должностных полномочий при проведении конкурсов на закупку медоборудования.
- После ночи в изоляторе временного содержания Кузнецову предъявили обвинения. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Уже тогда у следователей были подозрения о причастности Селищевой к хищениям. Однако подтвердить свои догадки они не могли.
- Кузнецов провел в СИЗО менее четырех месяцев. Там он полностью признал вину и стал сотрудничать. Его дело было выделено в отдельное производство. В рамках досудебного соглашения он рассказал следователям, что преступить закон его уговорила Селищева.
- Данных показаний силовикам хватило, чтобы не только в июне 2022 года задержать предпринимательницу, но и почти на восемь месяцев закрыть ее в СИЗО. Лишь в феврале 2023 года ее адвокатам удалось убедить суд смягчить меру пресечения.
- К тому моменту Кузнецову уже огласили приговор. Бывшего замминистра признали виновным. Однако суд ограничился условным сроком.
- Суд над Селищевой состоялся 29 февраля 2024 года. Ее признали виновной в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В качестве наказания ей назначили условное лишение свободы на срок три года. Журналистам она заявила, что не считает себя виновной.
- Ранее Селищева уже привлекалась к уголовной ответственности за дачу взятки начальнику отдела госзакупок главного управления материальных ресурсов Челябинской области Сергею Скрыннику. Взятку она передала ему в декабре 2009 года. В 2012 году Скрынника приговорили к семи годам строгого режима, а Селищеву от наказания освободили.
Бывший замминистра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов получил условный срок
В суде апелляционной инстанции менять по существу приговор Кузнецову не стали
Елена Селищева около восьми месяцев просидела в СИЗО
Даже после приговора Селищева настаивает на своей невиновности
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