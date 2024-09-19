ВСУ пытаются прорваться в тыл РФ в Курской области: главное об СВО за 19 сентября

ВСУ пытаются прорваться в Глушковском районе Курской области

19 сентября 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

У ВСУ не получилось нанести урон обороне ВС РФ в районах Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отражают попытки прорыва ВС Украины в Глушковском районе на курском направлении. Также у украинских военных не получилось нанести урон позициям ВС РФ в районах Новый Путь, Медвежье и Малая Обуховка. В результате боев противник потерял до 30 бойцов и несколько боевых машин. Главные события спецоперации к вечеру 19 сентября — в материале URA.RU. Обострение ситуации на курском направлении В Курской области обстановка остается напряженной. Согласно сводке Минобороны, ВСУ не прекращают попытки прорыва, активно используя свои силы в Глушковском районе, где боевые действия не утихают уже на протяжении недели. По последним данным, ВС РФ успешно отразили три атаки противника в районах Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В поддержку наземных сил была задействована армейская авиация и артиллерийский огонь. В результате боевых столкновений противник понес значительные потери: до 30 бойцов были убиты или ранены, также были уничтожены по две боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортера (БТР), четыре боевые бронемашины и два автомобиля. ВСУ применили наземные дроны с пулеметами в Курской области Украинские войска начали использовать наземные дроны, вооруженные пулеметами, против ВС РФ в Курской области. Военкоры «Русской весны» сообщили об инциденте, при котором дрон, оснащенный 7,62-мм пулеметом, атаковал российскую позицию, получив поддержку от миномета. В ответ на эту атаку ВС РФ нанесли удар по беспилотнику с использованием РПГ и поддержки собственного дрона. ВС РФ взяли под контроль Георгиевку в ДНР Минобороны сообщило о том, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Георгиевка. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Европарламент призывает снять ограничения на использование оружия Запада для Киева Депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения, которые влияют на возможность Украины наносить удары западным оружием по военным объектам в России. Парламентарии в Европе выразили мнение, что текущие ограничения препятствуют Киеву в осуществлении ее права на самооборону и повышают ее уязвимость перед атаками. При этом в резолюции Европарламента подчеркивается, что она носит рекомендательный характер и не обязывает к действиям ни ЕС в целом, ни отдельные государства-члены союза. Зеленский анонсировал мирный план перед встречей с Байденом Во время своего обращения к украинцам президент Владимир Зеленский заявил о подготовке «мирного плана». Он планирует обсудить его на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом. Зеленский подчеркнул, что все ключевые моменты плана определены, включая необходимые дополнения и детали. ПВО группировки «Центр» уничтожили гексакоптер ВСУ Подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» успешно уничтожили боевой гексакоптер типа «Баба Яга ВС Украины на авдеевском направлении в ДНР. Задачи по обнаружению и уничтожению разведывательных и ударных БПЛА противника выполняются подразделениями ПВО круглосуточно. Отмечается, что для «отработки» по беспилотникам ВСУ используется широкий спектр вооружений, включая 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, стрелковое оружие, такое как пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Кроме того, для уничтожения БПЛА самолетного типа применяются переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», передает «Пятый канал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска отражают попытки прорыва ВС Украины в Глушковском районе на курском направлении. Также у украинских военных не получилось нанести урон позициям ВС РФ в районах Новый Путь, Медвежье и Малая Обуховка. В результате боев противник потерял до 30 бойцов и несколько боевых машин. Главные события спецоперации к вечеру 19 сентября — в материале URA.RU. В Курской области обстановка остается напряженной. Согласно сводке Минобороны, ВСУ не прекращают попытки прорыва, активно используя свои силы в Глушковском районе, где боевые действия не утихают уже на протяжении недели. По последним данным, ВС РФ успешно отразили три атаки противника в районах Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье. В поддержку наземных сил была задействована армейская авиация и артиллерийский огонь. В результате боевых столкновений противник понес значительные потери: до 30 бойцов были убиты или ранены, также были уничтожены по две боевые машины пехоты (БМП) и бронетранспортера (БТР), четыре боевые бронемашины и два автомобиля. Украинские войска начали использовать наземные дроны, вооруженные пулеметами, против ВС РФ в Курской области. Военкоры «Русской весны» сообщили об инциденте, при котором дрон, оснащенный 7,62-мм пулеметом, атаковал российскую позицию, получив поддержку от миномета. В ответ на эту атаку ВС РФ нанесли удар по беспилотнику с использованием РПГ и поддержки собственного дрона. Минобороны сообщило о том, что российские военные установили контроль над населенным пунктом Георгиевка. Он расположен в Донецкой Народной Республике. Депутаты Европейского парламента обратились к странам Евросоюза с призывом немедленно отменить все ограничения, которые влияют на возможность Украины наносить удары западным оружием по военным объектам в России. Парламентарии в Европе выразили мнение, что текущие ограничения препятствуют Киеву в осуществлении ее права на самооборону и повышают ее уязвимость перед атаками. При этом в резолюции Европарламента подчеркивается, что она носит рекомендательный характер и не обязывает к действиям ни ЕС в целом, ни отдельные государства-члены союза. Во время своего обращения к украинцам президент Владимир Зеленский заявил о подготовке «мирного плана». Он планирует обсудить его на предстоящей встрече с американским лидером Джо Байденом. Зеленский подчеркнул, что все ключевые моменты плана определены, включая необходимые дополнения и детали. Подразделения противовоздушной обороны группировки войск «Центр» успешно уничтожили боевой гексакоптер типа «Баба Яга ВС Украины на авдеевском направлении в ДНР. Задачи по обнаружению и уничтожению разведывательных и ударных БПЛА противника выполняются подразделениями ПВО круглосуточно. Отмечается, что для «отработки» по беспилотникам ВСУ используется широкий спектр вооружений, включая 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, стрелковое оружие, такое как пулеметы и автоматы Калашникова, а также гладкоствольные ружья различных калибров. Кроме того, для уничтожения БПЛА самолетного типа применяются переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», передает «Пятый канал».