Зеленский назвал два крайне сложных направления для ВСУ

Владимир Зеленский назвал сложные направления для ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) остается крайне сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«Ситуация [на фронте] остается крайне сложной. Тяжелые бои ежедневно на кураховском, покровском направлениях», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало о взятии ВС РФ населенного пункта Георгиевка в ДНР. Главное о спецоперации за 19 сентября — в материале агентства.
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