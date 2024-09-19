19 сентября 2024

Зеленский назвал два крайне сложных направления для ВСУ

Зеленский: ситуация на красноармейском и кураховском направлениях сложная
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский назвал сложные направления для ВСУ
Владимир Зеленский назвал сложные направления для ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) остается крайне сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Ситуация [на фронте] остается крайне сложной. Тяжелые бои ежедневно на кураховском, покровском направлениях», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало о взятии ВС РФ населенного пункта Георгиевка в ДНР. Главное о спецоперации за 19 сентября — в материале агентства.

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Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) остается крайне сложной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении. «Ситуация [на фронте] остается крайне сложной. Тяжелые бои ежедневно на кураховском, покровском направлениях», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало о взятии ВС РФ населенного пункта Георгиевка в ДНР. Главное о спецоперации за 19 сентября — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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