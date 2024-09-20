Челябинская транспортная компания нуждается в водителе зерновоза. Работать нужно на маршруте Курган — Тюмень — Челябинск. В описании вакансии указано, что трудоустроенный сотрудник может получать до 200 тысяч рублей.
«Описание: поездки Челябинск — Tюмень — Курган. Требования: опыт работы на зерновозе, водительский стаж 3-5 лет. Зарплата: от 120 000 до 200 000 рублей. Условия: 12 рублей — километр, плюс суточные», — написано на портале «Авито Работа».
Работать предстоит на КамАЗе 5490 с полуприцепом. Работодатель уверяет — состояние машины отличное. Обратные рейсы с грузом будут оплачиваться дополнительно. Поездка до Тюмени будет стоить 2000 рублей, до Кургана — 1500.
В прошлом году красноярская компания готова была платить курганским водителям 195 тысяч рублей за перевозку леса. В Башкирии за транспортировку зерна предлагали 264 тысячи рублей. А за рейсы по УрФО дальнобойщикам обещали зарплату в 170 тысяч рублей.
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