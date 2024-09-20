После освобождения Борок российская армия приблизилась к взятию в котел ВСУ в Курской области. ВС РФ имеют успехи на Часовоярском и Покровском направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Курское направление
При вторжении в Курскую область ВСУ использовали более 200 танков и более 400 бронемашин, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, нападение на Курскую область готовилось украинской армией как блицкриг.
Наемники ВСУ из Грузии, Польши и Франции при вторжении в Курскую область убивали людей «как тараканов». Об этом сообщил житель Суджи Владимир Мальцев.
«Борки, помимо того, что это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко. Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — заявил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным Абхаз.
Донецкое направление
Бои продолжаются в нескольких районах, включая Гродовку, Новогродовку, западную окраину Михайловки, район западнее Украинска, севернее Горняка и в зоне Желанного. В то же время, к югу от Карловки, подразделения группировки «Центр» смогли продвинуться на 1,4 километра к балке Волчья.
Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на глубину до 1,45 километра вдоль лесополосы, расположенной к югу от Ивановского. В городе Торецк российские военные завершили захват оставшейся западной части Микрорайона №1 и продолжают осуществлять штурмовые операции на западном и южном направлениях. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Херсонское направление
ВС РФ уничтожили два склада ВСУ на правом берегу Днепра. В одном из складов находились боеприпасы, в другом — FPV-дроны.
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