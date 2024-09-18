Инфекция, обнаруженная у екатеринбургских школьников, может привести к смерти

Микоплазма, обнаруженная у свердловских школьников, приводит к менингоэнцефалиту

18 сентября 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили микоплазму у школьников (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Микоплазма, которую обнаружили у екатеринбургских школьников после вспышки пневмонии, может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ученый, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, занимающийся исследованием вирусов и опасных бактерий, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Отсутствие своевременного лечения может привести к распространению инфекции за пределы легких и поражению других органов, включая нервную систему и почки, что увеличивает риск развития менингоэнцефалита. Это заболевание часто приводит к летальному исходу, если его не лечить. Люди со слабым иммунитетом являются основной группой риска. Возбудитель передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем, часто через контакт с инфицированными людьми или бессимптомными носителями», — отметил собеседник агентства. С начала сентября было зафиксировано, что в 47 классах учебных заведений Академического района выявлена пневмония. Микоплазма стала основным возбудителем инфекции. Специалисты Роспотребнадзора проводят анализ проб, взятых у больных детей. Было дано указание всем школьным учреждениям выполнить дезинфекцию помещений. Вирусолог указала на то, что симптомы пневмонии и ОРВИ могут быть схожими, включая такие проявления, как общая слабость, головные боли и повышение температуры тела, которые свидетельствуют об интоксикации организма. Однако было отмечено, что при пневмонии к перечисленным симптомам присоединяются дополнительные признаки, такие как боль в груди, одышка и устойчивый к лечению кашель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Микоплазма, которую обнаружили у екатеринбургских школьников после вспышки пневмонии, может привести к развитию смертельного заболевания — менингоэнцефалита. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ученый, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, занимающийся исследованием вирусов и опасных бактерий, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «Отсутствие своевременного лечения может привести к распространению инфекции за пределы легких и поражению других органов, включая нервную систему и почки, что увеличивает риск развития менингоэнцефалита. Это заболевание часто приводит к летальному исходу, если его не лечить. Люди со слабым иммунитетом являются основной группой риска. Возбудитель передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем, часто через контакт с инфицированными людьми или бессимптомными носителями», — отметил собеседник агентства. С начала сентября было зафиксировано, что в 47 классах учебных заведений Академического района выявлена пневмония. Микоплазма стала основным возбудителем инфекции. Специалисты Роспотребнадзора проводят анализ проб, взятых у больных детей. Было дано указание всем школьным учреждениям выполнить дезинфекцию помещений. Вирусолог указала на то, что симптомы пневмонии и ОРВИ могут быть схожими, включая такие проявления, как общая слабость, головные боли и повышение температуры тела, которые свидетельствуют об интоксикации организма. Однако было отмечено, что при пневмонии к перечисленным симптомам присоединяются дополнительные признаки, такие как боль в груди, одышка и устойчивый к лечению кашель.