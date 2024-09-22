Mash: разгромившему могилу Александра Маслякова грозит тюрьма

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19-летниму москвичу, разгромившему могилу телеведущего Маслякова, грозит тюрьма
19-летниму москвичу, разгромившему могилу телеведущего Маслякова, грозит тюрьма Фото:

19-летнему Кириллу К., который разгромил могилу известного телеведущего Александра Маслякова, грозит до трех месяцев тюремного заключения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Молодого человека уже допросили и готовятся отправить на наркотическую экспертизу. 

«Парню, который напал на могилу Маслякова, грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений», — сообщил telegram-канал. Вандала допрашивают и скоро отправят на наркотическую экспертизу.

Семья покойного и администрация кладбища подали заявление в полицию, что стало основой для возбуждения уголовного дела. Крест на могиле был восстановлен.

Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный вырвал крест с могилы легенды КВН, разбросал цветы и перенес фотографии. Полиция задержала вандала и доставила в отделение полиции. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Отмечается, что на момент разгрома могилы парень, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.

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19-летнему Кириллу К., который разгромил могилу известного телеведущего Александра Маслякова, грозит до трех месяцев тюремного заключения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Молодого человека уже допросили и готовятся отправить на наркотическую экспертизу.  «Парню, который напал на могилу Маслякова, грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений», — сообщил telegram-канал. Вандала допрашивают и скоро отправят на наркотическую экспертизу. Семья покойного и администрация кладбища подали заявление в полицию, что стало основой для возбуждения уголовного дела. Крест на могиле был восстановлен. Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный вырвал крест с могилы легенды КВН, разбросал цветы и перенес фотографии. Полиция задержала вандала и доставила в отделение полиции. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Отмечается, что на момент разгрома могилы парень, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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