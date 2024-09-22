Mash: разгромившему могилу Александра Маслякова грозит тюрьма

19-летнему Кириллу К., который разгромил могилу известного телеведущего Александра Маслякова, грозит до трех месяцев тюремного заключения. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Молодого человека уже допросили и готовятся отправить на наркотическую экспертизу.
«Парню, который напал на могилу Маслякова, грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений», — сообщил telegram-канал. Вандала допрашивают и скоро отправят на наркотическую экспертизу.
Семья покойного и администрация кладбища подали заявление в полицию, что стало основой для возбуждения уголовного дела. Крест на могиле был восстановлен.
Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный вырвал крест с могилы легенды КВН, разбросал цветы и перенес фотографии. Полиция задержала вандала и доставила в отделение полиции. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Отмечается, что на момент разгрома могилы парень, предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения.
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