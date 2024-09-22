Стало известно, кто и зачем разгромил могилу Александра Маслякова

Стала известна личность разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич Кирилл К.», — сообщил telegram-канал. Там же сообщили, что разгрому предшествовала реплика о том, что телеведущий «не достоин там лежать».
Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный осквернил могилу телеведущего Александра Маслякова. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и перенес фотографии.
Он уже задержан и находится в отделении полиции. Сообщается, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения.
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