Стало известно, кто и зачем разгромил могилу Александра Маслякова

Shot: могилу Маслякова разгромил житель Москвы, отметив, что тот ее «не достоин»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разгромивший могилу Маслякова задержан, им оказался 19-летний житель Москвы, сообщил Shot
Разгромивший могилу Маслякова задержан, им оказался 19-летний житель Москвы, сообщил Shot Фото:

Стала известна личность разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич Кирилл К.», — сообщил telegram-канал. Там же сообщили, что разгрому предшествовала реплика о том, что телеведущий «не достоин там лежать».

Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный осквернил могилу телеведущего Александра Маслякова. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и перенес фотографии. 

Он уже задержан и находится в отделении полиции. Сообщается, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стала известна личность разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова. Им оказался 19-летний житель Москвы Кирилл К. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромил 19-летний москвич Кирилл К.», — сообщил telegram-канал. Там же сообщили, что разгрому предшествовала реплика о том, что телеведущий «не достоин там лежать». Ранее сообщалось, что на Новодевичьем кладбище неизвестный осквернил могилу телеведущего Александра Маслякова. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и перенес фотографии.  Он уже задержан и находится в отделении полиции. Сообщается, что вандал находился в состоянии наркотического опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...