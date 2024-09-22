Рыбак похвастался уловом щук
Житель Кургана поймал на реке Тобол почти два десятка щук. Об этом рыбак рассказал в соцсети.
«Поймал 17 щук с лодки на Тоболе в городе. Рыба клевала на твистеры с двумя хвостами», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.
Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом.
Щуки, пойманные в городской черте в реке Тобол
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