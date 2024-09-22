22 сентября 2024
21 сентября 2024

Курганец наловил кучу щук в городе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбак похвастался уловом щук
Рыбак похвастался уловом щук Фото:

Житель Кургана поймал на реке Тобол почти два десятка щук. Об этом рыбак рассказал в соцсети.

«Поймал 17 щук с лодки на Тоболе в городе. Рыба клевала на твистеры с двумя хвостами», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова.

Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 

Щуки, пойманные в городской черте в реке Тобол
Щуки, пойманные в городской черте в реке Тобол
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поймал на реке Тобол почти два десятка щук. Об этом рыбак рассказал в соцсети. «Поймал 17 щук с лодки на Тоболе в городе. Рыба клевала на твистеры с двумя хвостами», — говорится в сообщении горожанина, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото улова. Ранее житель Курганской области поймал щуку весом 5,8 кг у села Нижнетобольного в Белозерском округе. Он подчеркнул, что эта рыба стала его личным рекордом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...