ФСБ опровергла задержание диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге

23 сентября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 11 сентября на ВИЗе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге произошла диверсия рядом с воинской частью В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли URA.RU сведения о задержании диверсанта, который 11 сентября устроил взрыв возле воинской части на ВИЗе в Екатеринбурге. О том, что предполагаемый террорист был пойман по горячим следам, ранее сообщили СМИ. «Информация не соответствует действительности. Отмечаем, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК РФ», — сказали в ведомстве. ЧП произошло рано утром 11 сентября недалеко от военной части и гаражного кооператива на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. После случившегося один человек был доставлен в больницу. Также с места происшествия на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли URA.RU сведения о задержании диверсанта, который 11 сентября устроил взрыв возле воинской части на ВИЗе в Екатеринбурге. О том, что предполагаемый террорист был пойман по горячим следам, ранее сообщили СМИ. «Информация не соответствует действительности. Отмечаем, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК РФ», — сказали в ведомстве. ЧП произошло рано утром 11 сентября недалеко от военной части и гаражного кооператива на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. После случившегося один человек был доставлен в больницу. Также с места происшествия на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства.