ФСБ опровергла задержание диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге

В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли URA.RU сведения о задержании диверсанта, который 11 сентября устроил взрыв возле воинской части на ВИЗе в Екатеринбурге. О том, что предполагаемый террорист был пойман по горячим следам, ранее сообщили СМИ.
«Информация не соответствует действительности. Отмечаем, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК РФ», — сказали в ведомстве.
ЧП произошло рано утром 11 сентября недалеко от военной части и гаражного кооператива на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. После случившегося один человек был доставлен в больницу.
Также с места происшествия на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
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