22 сентября 2024

ФСБ опровергла задержание диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
ЧП произошло 11 сентября на ВИЗе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге произошла диверсия рядом с воинской частью

В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли URA.RU сведения о задержании диверсанта, который 11 сентября устроил взрыв возле воинской части на ВИЗе в Екатеринбурге. О том, что предполагаемый террорист был пойман по горячим следам, ранее сообщили СМИ.

«Информация не соответствует действительности. Отмечаем, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК РФ», — сказали в ведомстве.

ЧП произошло рано утром 11 сентября недалеко от военной части и гаражного кооператива на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. После случившегося один человек был доставлен в больницу.

Также с места происшествия на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства.

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В управлении ФСБ по Свердловской области опровергли URA.RU сведения о задержании диверсанта, который 11 сентября устроил взрыв возле воинской части на ВИЗе в Екатеринбурге. О том, что предполагаемый террорист был пойман по горячим следам, ранее сообщили СМИ. «Информация не соответствует действительности. Отмечаем, что за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК РФ», — сказали в ведомстве. ЧП произошло рано утром 11 сентября недалеко от военной части и гаражного кооператива на улице Крауля. Туда экстренно съехались спецслужбы. По неофициальным данным, взрыв прогремел после срабатывания устройства с таймером. После случившегося один человек был доставлен в больницу. Также с места происшествия на эвакуаторах увезли три автомобиля. Их обмотали пленкой и накрыли маскировочной сетью. После инцидента сотрудников компаний, расположенных рядом с частью, отпустили домой. Подробнее об этом — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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