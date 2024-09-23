«Строили планы»: знакомая описала подростков, погибших при пожаре в свердловской глубинке

В Североуральске могли поджечь дом, в котором погибли двое парней

23 сентября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла ночью 22 сентября (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два подростка, которые погибли при пожаре на даче в поселке Бокситы в Североуральске (Свердловская область), были жизнерадостными и общительными. Так URA.RU их охарактеризовала подруга. По ее словам, сейчас местные выдвигают две версии ЧП: поджог и короткое замыкание. Парней звали одинаково — Иван. Один учился в девятом классе, другой школу уже окончил. «[Школьник] Ваня был жизнерадостным, общительным. Всегда мог помочь в трудную минуту. Он был целеустремленным, хотел многого достичь в жизни. Встречался с девушкой, строил с ней планы. Мы часто с ними проводили время в одной компании, играли в Uno. Сейчас среди жителей гуляет несколько версий случившегося. В том числе, поджог и короткое замыкание», — вспоминает собеседница агентства. Второй Ваня, по ее словам, тоже был жизнерадостным. «Когда он еще учился в школе, то всегда зажигал. Мог пошутить так, что весь класс хохотал. Он дарил людям положительные эмоции. Мне запомнилась наша школьная поездка в Серов, он тогда активно себя проявлял, шутил много. Мне будет не хватать его», — добавила знакомая. Пожар в частном доме вспыхнул ночью 22 сентября. Там отдыхали шестеро ребят, двое погибли. Подростков, по предварительным данным, придавило надворными постройками, когда они пытались спастись. Остальные смогли выбраться из горящего дома. Сейчас силовики разбираются в причинах случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два подростка, которые погибли при пожаре на даче в поселке Бокситы в Североуральске (Свердловская область), были жизнерадостными и общительными. Так URA.RU их охарактеризовала подруга. По ее словам, сейчас местные выдвигают две версии ЧП: поджог и короткое замыкание. Парней звали одинаково — Иван. Один учился в девятом классе, другой школу уже окончил. «[Школьник] Ваня был жизнерадостным, общительным. Всегда мог помочь в трудную минуту. Он был целеустремленным, хотел многого достичь в жизни. Встречался с девушкой, строил с ней планы. Мы часто с ними проводили время в одной компании, играли в Uno. Сейчас среди жителей гуляет несколько версий случившегося. В том числе, поджог и короткое замыкание», — вспоминает собеседница агентства. Второй Ваня, по ее словам, тоже был жизнерадостным. «Когда он еще учился в школе, то всегда зажигал. Мог пошутить так, что весь класс хохотал. Он дарил людям положительные эмоции. Мне запомнилась наша школьная поездка в Серов, он тогда активно себя проявлял, шутил много. Мне будет не хватать его», — добавила знакомая. Пожар в частном доме вспыхнул ночью 22 сентября. Там отдыхали шестеро ребят, двое погибли. Подростков, по предварительным данным, придавило надворными постройками, когда они пытались спастись. Остальные смогли выбраться из горящего дома. Сейчас силовики разбираются в причинах случившегося.