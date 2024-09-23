В Челябинске потребовали вернуть супруге депутата 12 объектов недвижимости

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Недвижимость Татьяны Завгородней можется вернуться в конкурсную массу
Недвижимость Татьяны Завгородней можется вернуться в конкурсную массу Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

В Арбитражный суд Челябинской области поступило требование вернуть экс-депутату заксобрания Татьяне Завгородней, супруге депутата-банкрота гордумы Челябинска Олега Иванова, 12 объектов недвижимости. Иск подал финансовый управляющий Иванова Олег Родин.

«Заявление финансового управляющего Родина определением арбитражного суда принято к производству. Назначено судебное заседание», — отмечено в документе, которым располагает редакция URA.RU.

Родин в заявлении указал дома, земельные участки, нежилые помещения и доли в них. Пять земельных участков имеют общую площадь в 5,67 тысячи кв. метров, еще один участок находился в долевой собственности, где Завгородней принадлежала половина актива. Его площадь составила 5,485 кв. метра. Площадь трех домов — 867,2 кв. метра. Размер двух нежилых помещений достигает 707,2 кв. метра, площадь третьего объекта в долевой собственности — 5,163 тысячи кв. метров. Права на объекты Завгородняя передала в феврале 2022-го, мае и июне 2023 года. 

Иванова сотрудники ФСБ задержали в декабре 2022 года. Полгода он провел под домашним арестом, затем в июне 2023 года суд отправил его в следственный изолятор. Завгородняя добилась смягчения условий: ей запрещено совершать определенные действия, бизнесвумен находится на свободе. Депутата и его супругу обвинили в уклонении от уплаты налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве. 

В сентябре материалы расследования поступили в Центральный райсуд Челябинска. Общая сумма долгов Иванова и его компании «АльфаСтрой» приблизилась к миллиарду рублей. Депутат и его бизнес являются банкротами. Адвокаты депутата со СМИ не общаются. 

Несмотря на то что Иванов не смог участвовать в выборах в новый состав гордумы, он пока остался действующим депутатом. Полномочия истекут 24 сентября, когда новый состав думы соберется на первое заседание. 

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В Арбитражный суд Челябинской области поступило требование вернуть экс-депутату заксобрания Татьяне Завгородней, супруге депутата-банкрота гордумы Челябинска Олега Иванова, 12 объектов недвижимости. Иск подал финансовый управляющий Иванова Олег Родин. «Заявление финансового управляющего Родина определением арбитражного суда принято к производству. Назначено судебное заседание», — отмечено в документе, которым располагает редакция URA.RU. Родин в заявлении указал дома, земельные участки, нежилые помещения и доли в них. Пять земельных участков имеют общую площадь в 5,67 тысячи кв. метров, еще один участок находился в долевой собственности, где Завгородней принадлежала половина актива. Его площадь составила 5,485 кв. метра. Площадь трех домов — 867,2 кв. метра. Размер двух нежилых помещений достигает 707,2 кв. метра, площадь третьего объекта в долевой собственности — 5,163 тысячи кв. метров. Права на объекты Завгородняя передала в феврале 2022-го, мае и июне 2023 года.  Иванова сотрудники ФСБ задержали в декабре 2022 года. Полгода он провел под домашним арестом, затем в июне 2023 года суд отправил его в следственный изолятор. Завгородняя добилась смягчения условий: ей запрещено совершать определенные действия, бизнесвумен находится на свободе. Депутата и его супругу обвинили в уклонении от уплаты налогов, подделке финансовых документов и умышленном банкротстве.  В сентябре материалы расследования поступили в Центральный райсуд Челябинска. Общая сумма долгов Иванова и его компании «АльфаСтрой» приблизилась к миллиарду рублей. Депутат и его бизнес являются банкротами. Адвокаты депутата со СМИ не общаются.  Несмотря на то что Иванов не смог участвовать в выборах в новый состав гордумы, он пока остался действующим депутатом. Полномочия истекут 24 сентября, когда новый состав думы соберется на первое заседание. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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