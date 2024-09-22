22 сентября 2024
21 сентября 2024

Депутаты гордумы Челябинска внесли в повестку вопрос об отставке мэра Котовой

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Заседание Гордумы. Челябинск , котова наталья
Временным мэром Челябинска станет один из заместителей Котовой Фото:

В повестку первой сессии нового состава гордумы Челябинска внесен вопрос об отставке мэра Натальи Котовой. Причиной отставки станет переход Котовой в Совет Федерации. На этом же заседании, которое состоится 24 сентября, депутаты изберут врио мэра.

«О досрочном прекращении полномочий главы города Челябинска Котовой Натальи Петровны в связи с отставкой по собственному желанию. О временном исполнении полномочий главы города Челябинска», — значится в повестке. Оба вопроса значатся последними. Временным мэром, до проведения конкурса по выборам главы, станет один из заместителей Котовой.

В начале заседания депутаты изберут спикера. Фракция «Единой России» (ЕР), составляющая большинство, выдвинет на этот пост и будет голосовать за экс-депутата Законодательного собрания Сергея Буякова. Затем предстоит избрать двух вице-спикеров и руководителей пяти комиссий. По данным URA.RU, эти посты займут единороссы Иван Горнов и Кирилл Матвеев. Должности председателей комиссии также достанутся представителям ЕР.

Новый состав гордумы Челябинска был избран 8 сентября. Среди депутатов 25 одномандатников и 12 «списочников». 31 депутат избраны при поддержке ЕР, трое от «Справедливой» России, по одному от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей».

Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.

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В повестку первой сессии нового состава гордумы Челябинска внесен вопрос об отставке мэра Натальи Котовой. Причиной отставки станет переход Котовой в Совет Федерации. На этом же заседании, которое состоится 24 сентября, депутаты изберут врио мэра. «О досрочном прекращении полномочий главы города Челябинска Котовой Натальи Петровны в связи с отставкой по собственному желанию. О временном исполнении полномочий главы города Челябинска», — значится в повестке. Оба вопроса значатся последними. Временным мэром, до проведения конкурса по выборам главы, станет один из заместителей Котовой. В начале заседания депутаты изберут спикера. Фракция «Единой России» (ЕР), составляющая большинство, выдвинет на этот пост и будет голосовать за экс-депутата Законодательного собрания Сергея Буякова. Затем предстоит избрать двух вице-спикеров и руководителей пяти комиссий. По данным URA.RU, эти посты займут единороссы Иван Горнов и Кирилл Матвеев. Должности председателей комиссии также достанутся представителям ЕР. Новый состав гордумы Челябинска был избран 8 сентября. Среди депутатов 25 одномандатников и 12 «списочников». 31 депутат избраны при поддержке ЕР, трое от «Справедливой» России, по одному от ЛДПР, КПРФ и «Новых людей». Котова будет представлять в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Постановление о наделении Котовой полномочиями сенатора подписал губернатор Алексей Текслер сразу после своей инаугурации.
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Ссылки по теме
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