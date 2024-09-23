23 сентября 2024

Сварщиков из Кургана заманивают на работу в ХМАО зарплатой в 270 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работать предстоит с трубами
Работать предстоит с трубами Фото:

Компания из Югорска (ХМАО) набирает сварщиков среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам, готовым к вахтовому методу работы, пообещали зарплату в 270 000 рублей, указано в описании вакансии.

«Работа для жителей Курганской области. Требуется ответственный сварщик на вахту в Югорск. Зарплата: 260 000 — 270 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа».

На производстве нужно будет заваривать стыки труб диаметром 22-57 мм. На первом этапе общая протяженность — порядка семи км (примерно 1000 стыков). Соискателям бесплатно должны будут выдать униформу и обеспечить питание и проживание, транспорт к месту работу будет компенсирован.

Для сравнения, летом на свердловской дочке «Курганмашзавода» сварщикам предлагали зарплату до 150 тысяч рублей. А в конце прошлого года на предприятии в Набережных Челнах собирались платить от 147 тысяч рублей за аналогичную работу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания из Югорска (ХМАО) набирает сварщиков среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам, готовым к вахтовому методу работы, пообещали зарплату в 270 000 рублей, указано в описании вакансии. «Работа для жителей Курганской области. Требуется ответственный сварщик на вахту в Югорск. Зарплата: 260 000 — 270 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа». На производстве нужно будет заваривать стыки труб диаметром 22-57 мм. На первом этапе общая протяженность — порядка семи км (примерно 1000 стыков). Соискателям бесплатно должны будут выдать униформу и обеспечить питание и проживание, транспорт к месту работу будет компенсирован. Для сравнения, летом на свердловской дочке «Курганмашзавода» сварщикам предлагали зарплату до 150 тысяч рублей. А в конце прошлого года на предприятии в Набережных Челнах собирались платить от 147 тысяч рублей за аналогичную работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям