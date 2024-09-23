Сварщиков из Кургана заманивают на работу в ХМАО зарплатой в 270 000 рублей

Компания из Югорска (ХМАО) набирает сварщиков среди жителей Курганской области. Трудоустроенным сотрудникам, готовым к вахтовому методу работы, пообещали зарплату в 270 000 рублей, указано в описании вакансии.
«Работа для жителей Курганской области. Требуется ответственный сварщик на вахту в Югорск. Зарплата: 260 000 — 270 000 рублей», — написано на портале «Авито Работа».
На производстве нужно будет заваривать стыки труб диаметром 22-57 мм. На первом этапе общая протяженность — порядка семи км (примерно 1000 стыков). Соискателям бесплатно должны будут выдать униформу и обеспечить питание и проживание, транспорт к месту работу будет компенсирован.
Для сравнения, летом на свердловской дочке «Курганмашзавода» сварщикам предлагали зарплату до 150 тысяч рублей. А в конце прошлого года на предприятии в Набережных Челнах собирались платить от 147 тысяч рублей за аналогичную работу.
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