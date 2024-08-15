На свердловской дочке «Курганмашзавода» ищут сварщиков на зарплату до 150 тысяч

15 августа 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Дочка «Курганмашзавода» из Екатеринбурга ищет электрогазосварщиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», набирают электрогазосварщиков 5-6 разряда. Сотрудникам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбург требуются электрогазосварщики 4-5 разряда с опытом работы, подтвержденным 5-6 разрядом. Заработная плата от 80 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте HeadHunter. Работникам на бронетанковом предприятии дают жилье в общежитии и сезонную спецодежду. Также частично компенсируется обед и предоставляется бронь от военного призыва. Также на заводе набирают слесарей по ремонту бронемашин. На этой специальности сотрудникам обещают зарплату от 80 до 110 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге токарям готовы платить до 200 тысяч рублей. Работникам необходимо иметь среднетехническое образование и опыт работы 1-3 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Бронетанковом ремонтном предприятии из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», набирают электрогазосварщиков 5-6 разряда. Сотрудникам готовы платить до 150 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте с объявлениями. «На АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ в Екатеринбург требуются электрогазосварщики 4-5 разряда с опытом работы, подтвержденным 5-6 разрядом. Заработная плата от 80 000 до 150 000 рублей», — указано на сайте HeadHunter. Работникам на бронетанковом предприятии дают жилье в общежитии и сезонную спецодежду. Также частично компенсируется обед и предоставляется бронь от военного призыва. Также на заводе набирают слесарей по ремонту бронемашин. На этой специальности сотрудникам обещают зарплату от 80 до 110 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что на дочке «Курганмашзавода» в Екатеринбурге токарям готовы платить до 200 тысяч рублей. Работникам необходимо иметь среднетехническое образование и опыт работы 1-3 года.