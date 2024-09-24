Мигранты, обвиняемые в убийстве челябинца, оспорили иск родителей погибшего

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Суд над таджиками. Челябинск , суд, судебный процесс, клетка
Лишь один из обвиняемых согласился с иском родителей погибшего Фото:
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Убийство челябинского подростка мигрантами

Мигранты, обвиняемые в убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, оспорили сумму гражданского иска, который к ним предъявили родители погибшего. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, один из них вовсе заявил, что не согласен на какие-либо выплаты.

«Судья Андрей Комельков спросил у Мирова, Джалилова, Имомова, Сатторова и Сабурова согласны ли они с иском родителей погибшего подростка. Лишь Сабуров ответил, что согласен на выплаты. Миров, Имомов и Сатторов не согласились с суммой. Джалилов же полностью отказался выплачивать деньги, заявив, что никого не убивал», — передает корреспондент URA.RU.

Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, родители погибшего подростка заявили гражданский иск на сумму 5 млн рублей. В случае вынесения обвинительного приговора в зависимости от степени участия с осужденных будет взыскана определенная сумма.

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Убийство 17-летнего подростка произошло в начале апреля 2023 года у ТРК «Космос». Предварительно, две компании сначала конфликтовали в интернете, а после решили выяснить отношения на улице. В момент драки подростку нанесли удар ножом, от которого он скончался.

По подозрению в убийстве была задержана группа уроженцев Средней Азии. Лишь у одного из них было российское гражданство. Всего по делу было задержано восемь человек, еще трое успели сбежать из России. Задержанным предъявили обвинения в убийстве. В последующем некоторым переквалифицировали статью на хулиганство.

Среди задержанных лишь Миров частично признал вину в убийстве. Другие отрицают свою причастность к преступлению.

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Мигранты, обвиняемые в убийстве подростка у ТРК «Космос» в Челябинске, оспорили сумму гражданского иска, который к ним предъявили родители погибшего. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, один из них вовсе заявил, что не согласен на какие-либо выплаты. «Судья Андрей Комельков спросил у Мирова, Джалилова, Имомова, Сатторова и Сабурова согласны ли они с иском родителей погибшего подростка. Лишь Сабуров ответил, что согласен на выплаты. Миров, Имомов и Сатторов не согласились с суммой. Джалилов же полностью отказался выплачивать деньги, заявив, что никого не убивал», — передает корреспондент URA.RU. Как уточнили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, родители погибшего подростка заявили гражданский иск на сумму 5 млн рублей. В случае вынесения обвинительного приговора в зависимости от степени участия с осужденных будет взыскана определенная сумма. Убийство 17-летнего подростка произошло в начале апреля 2023 года у ТРК «Космос». Предварительно, две компании сначала конфликтовали в интернете, а после решили выяснить отношения на улице. В момент драки подростку нанесли удар ножом, от которого он скончался. По подозрению в убийстве была задержана группа уроженцев Средней Азии. Лишь у одного из них было российское гражданство. Всего по делу было задержано восемь человек, еще трое успели сбежать из России. Задержанным предъявили обвинения в убийстве. В последующем некоторым переквалифицировали статью на хулиганство. Среди задержанных лишь Миров частично признал вину в убийстве. Другие отрицают свою причастность к преступлению.
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