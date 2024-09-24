На Тюмень обрушится мокрый снег

Синоптики предупреждают тюменцев о сильном ветре и мокром снеге
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие сутки температура воздуха опустится до -2 градусов
В ближайшие сутки температура воздуха опустится до -2 градусов Фото:

В Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки стоит ждать усиления ветра и осадков, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«25 сентября в Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки: ночью и утром дождь с мокрым снегом. Температура ночью до -2°С», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что днем столбики термометров поднимутся до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра при этом будет составлять 7-12 метров в секунду.

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В Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки стоит ждать усиления ветра и осадков, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «25 сентября в Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки: ночью и утром дождь с мокрым снегом. Температура ночью до -2°С», — говорится в сообщении.  Уточняется, что днем столбики термометров поднимутся до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра при этом будет составлять 7-12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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