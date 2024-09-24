На Тюмень обрушится мокрый снег

В ближайшие сутки температура воздуха опустится до -2 градусов
В Тюмени ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие сутки стоит ждать усиления ветра и осадков, сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«25 сентября в Тюменской области местами ожидаются небольшие осадки: ночью и утром дождь с мокрым снегом. Температура ночью до -2°С», — говорится в сообщении.
Уточняется, что днем столбики термометров поднимутся до пяти градусов выше ноля. Скорость ветра при этом будет составлять 7-12 метров в секунду.
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