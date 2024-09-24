Экономист Масленников: кредитная активность россиян ослабнет к концу 2024 года

Кредитная активность россиян к концу 2024 года ослабнет. Таким прогнозом с URA.RU поделился экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Так аналитик прокомментировал заявления, озвученные председателем ПАО «Сбербанк» Германом Грефом на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы видим повышенный спрос на услуги кредитования. В этом году мы значительно превышаем наши прогнозы по росту кредитного портфеля. Несмотря на то что высокая ключевая ставка, мы видим, что за шесть месяцев заработали уже 769 млрд рублей по российским стандартам бухучета, и по международным стандартам несколько больше. Это на 6% больше, чем в прошлом году», — доложил Греф Путину.
Греф добавил, что кредитный портфель банка вырос составил около 11 трлн рублей. Глава «Сбера» также отметил, что прогнозы по ипотеке были значительно ниже, относительно их действительного роста. Путин удивился, что рост наблюдается, несмотря на повышение ключевой ставки Центральным Банком.
Кредитная активность россиян может снизиться к концу 2024 года, рассказал URA.RU экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По словам эксперта, одной из причин может стать повышение Центробанком ключевой ставки до 20%.
«Прогнозы достаточно сложные. Кредитная активность, конечно, будет ослабевать. Мы это видим. Но вопрос в том, что темпов ослабления кредитной активности недостаточно для того, чтобы охладить спрос и уверенно вернуться к инфляционной цели. Прогнозы, которые сегодня предоставляют различные ведомства несколько занижены по инфляции этого года. Ситуация остается достаточно напряженной», — подчеркнул Масленников.
Вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, поскольку охлаждение спроса происходит «не так аккуратно и уверенно», чтобы говорить о резком снижении инфляционных рисков, добавил он. «К сожалению, этот сценарий пока остается достаточно реальным.
Надо учитывать, что впереди конец года, а это — бонусы, тринадцатые зарплаты, годовые премии и ажиотажный спрос в канун новогодних праздников, затраты на организацию каникул. То есть, будет очень существенный подскок. Поэтому вероятность повышения ставки с повестки дня не снимается», — резюмировал экономист.
В середине сентября на заседании Центрального Банка было принято решение поднять ключевую ставку с 18 до 19%. Повышение было связано с ускорением инфляции, ростом внутреннего спроса, опережающего возможности рынка по расширению предложения товаров и услуг. Также в регуляторе не исключили возможность увеличения ставки на ближайшем заседании, которое должно состояться 25 октября.
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