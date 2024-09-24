24 сентября 2024

На свердловчанку, давшую показания на мэра из-за взятки, завели дело

На экс-директора лагеря в Артемовском возбудили дело о мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Константину Трофимову. Первоуральск, трофимов константин
Константин Трофимов (справа) сейчас находится в СИЗО Фото:
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В Артемовском задержали мэра

На экс-директора детского лагеря имени Павлика Морозова в Артемовском (Свердловская область) Наталью Яговитину, которая дала показания на мэра Константина Трофимова, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сама Яговитина информацию не подтвердила, но и не опровергла.

«Возбуждено дело по статье 159 УК РФ, Яговитина находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. В судах Артемовского и Первоуральска не было процессов по избранию меры пресечения. В пресс-службе свердловского СУ СК заявили URA.RU, что не располагают информацией по данному поводу. В артемовской полиции от комментариев по теме воздержались.

Второй собеседник добавил, что летом Яговитину уже допрашивали в качестве подозреваемой по уголовному делу. «Возможно, речь и шла про взятку, которую она якобы давала Трофимову. Если это так, то ее освободили от ответственности ввиду ее сделки со следствием», — пояснил источник.

Сама Яговитина также отказалась отвечать на вопросы URA.RU. Она лишь сказала, что находится на рабочем месте в МУП (вероятно, речь про детский лагерь — прим. ред.). Там Наталья работает в должности замдиректора. В суде Трофимов говорил, что контракт с ней не продлевался.

Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Его обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Местные жители вступились за него: записали видео и создали петицию. Адвокат Трофимова подал апелляционную жалобу в облсуд. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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На экс-директора детского лагеря имени Павлика Морозова в Артемовском (Свердловская область) Наталью Яговитину, которая дала показания на мэра Константина Трофимова, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сама Яговитина информацию не подтвердила, но и не опровергла. «Возбуждено дело по статье 159 УК РФ, Яговитина находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. В судах Артемовского и Первоуральска не было процессов по избранию меры пресечения. В пресс-службе свердловского СУ СК заявили URA.RU, что не располагают информацией по данному поводу. В артемовской полиции от комментариев по теме воздержались. Второй собеседник добавил, что летом Яговитину уже допрашивали в качестве подозреваемой по уголовному делу. «Возможно, речь и шла про взятку, которую она якобы давала Трофимову. Если это так, то ее освободили от ответственности ввиду ее сделки со следствием», — пояснил источник. Сама Яговитина также отказалась отвечать на вопросы URA.RU. Она лишь сказала, что находится на рабочем месте в МУП (вероятно, речь про детский лагерь — прим. ред.). Там Наталья работает в должности замдиректора. В суде Трофимов говорил, что контракт с ней не продлевался. Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Его обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Местные жители вступились за него: записали видео и создали петицию. Адвокат Трофимова подал апелляционную жалобу в облсуд. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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