На свердловчанку, давшую показания на мэра из-за взятки, завели дело

На экс-директора лагеря в Артемовском возбудили дело о мошенничестве

25 сентября 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов (справа) сейчас находится в СИЗО Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра На экс-директора детского лагеря имени Павлика Морозова в Артемовском (Свердловская область) Наталью Яговитину, которая дала показания на мэра Константина Трофимова, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сама Яговитина информацию не подтвердила, но и не опровергла. «Возбуждено дело по статье 159 УК РФ, Яговитина находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. В судах Артемовского и Первоуральска не было процессов по избранию меры пресечения. В пресс-службе свердловского СУ СК заявили URA.RU, что не располагают информацией по данному поводу. В артемовской полиции от комментариев по теме воздержались. Второй собеседник добавил, что летом Яговитину уже допрашивали в качестве подозреваемой по уголовному делу. «Возможно, речь и шла про взятку, которую она якобы давала Трофимову. Если это так, то ее освободили от ответственности ввиду ее сделки со следствием», — пояснил источник. Сама Яговитина также отказалась отвечать на вопросы URA.RU. Она лишь сказала, что находится на рабочем месте в МУП (вероятно, речь про детский лагерь — прим. ред.). Там Наталья работает в должности замдиректора. В суде Трофимов говорил, что контракт с ней не продлевался. Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Его обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Местные жители вступились за него: записали видео и создали петицию. Адвокат Трофимова подал апелляционную жалобу в облсуд. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На экс-директора детского лагеря имени Павлика Морозова в Артемовском (Свердловская область) Наталью Яговитину, которая дала показания на мэра Константина Трофимова, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. Сама Яговитина информацию не подтвердила, но и не опровергла. «Возбуждено дело по статье 159 УК РФ, Яговитина находится под подпиской о невыезде», — сказал собеседник агентства. В судах Артемовского и Первоуральска не было процессов по избранию меры пресечения. В пресс-службе свердловского СУ СК заявили URA.RU, что не располагают информацией по данному поводу. В артемовской полиции от комментариев по теме воздержались. Второй собеседник добавил, что летом Яговитину уже допрашивали в качестве подозреваемой по уголовному делу. «Возможно, речь и шла про взятку, которую она якобы давала Трофимову. Если это так, то ее освободили от ответственности ввиду ее сделки со следствием», — пояснил источник. Сама Яговитина также отказалась отвечать на вопросы URA.RU. Она лишь сказала, что находится на рабочем месте в МУП (вероятно, речь про детский лагерь — прим. ред.). Там Наталья работает в должности замдиректора. В суде Трофимов говорил, что контракт с ней не продлевался. Трофимова задержали 18 сентября в его кабинете в администрации. Его обвиняют в получении крупной взятки. Сам он свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Местные жители вступились за него: записали видео и создали петицию. Адвокат Трофимова подал апелляционную жалобу в облсуд. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.