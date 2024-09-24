Арестованного свердловского мэра Трофимова увезли в СИЗО Екатеринбурга

24 сентября 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов содержится в СИЗО №1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов, обвиненный в коррупции, попал в екатеринбургское СИЗО-1. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «После суда, где Трофимову избрали меру пресечения, его перевели в СИЗО-1. Собранные улики — косвенные. Проводилась одна очная ставка — и та провалилась», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР заявили следующее: «Расследование уголовного дела продолжается. Осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы». Сведения о том, что Трофимов находится в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил его адвокат. Защитник уже подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он считает необоснованными обвинения в адрес подзащитного. Такой же позиции придерживаются многие местные жители. Они создали петицию и записали видео в поддержку мэра. Трофимова задержали 18 сентября на рабочем месте. На следующий день ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. После этого суд отправил его под стражу. Следователи считают, что он получил водонагреватель и около трех миллионов рублей от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева и бывшего директора лагеря имени «Павлика Морозова» Натальи Яговитиной за покровительство и попустительство. Мэр свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов, обвиненный в коррупции, попал в екатеринбургское СИЗО-1. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «После суда, где Трофимову избрали меру пресечения, его перевели в СИЗО-1. Собранные улики — косвенные. Проводилась одна очная ставка — и та провалилась», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР заявили следующее: «Расследование уголовного дела продолжается. Осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы». Сведения о том, что Трофимов находится в Екатеринбурге, URA.RU подтвердил его адвокат. Защитник уже подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он считает необоснованными обвинения в адрес подзащитного. Такой же позиции придерживаются многие местные жители. Они создали петицию и записали видео в поддержку мэра. Трофимова задержали 18 сентября на рабочем месте. На следующий день ему предъявили обвинение в получении крупной взятки. После этого суд отправил его под стражу. Следователи считают, что он получил водонагреватель и около трех миллионов рублей от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева и бывшего директора лагеря имени «Павлика Морозова» Натальи Яговитиной за покровительство и попустительство. Мэр свою вину отрицает и считает, что его оговорили. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.