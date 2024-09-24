«Ползла до тротуара»: свердловчанка рассказала, как ее сбил депутат

Свердловчанку, сбитую депутатом Потаповым, спасли прохожие

25 сентября 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Михаил Потапов после аварии скрылся (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловчанке Веронике (имя изменено) пришлось ползти до тротуара со сломанной ногой после того, как ее сбил депутат городской думы Кушвы Михаил Потапов. Там ее заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Подробности инцидента URA.RU рассказала пострадавшая. «Приблизившись ко мне, он не притормозил, а просто повернул руль, так как расстояние до меня было очень маленькое. Сбил и по ногам проехал. После остановился на секунду и рванул в сторону центра. А я ползла до тротуара босиком со сломанными ступнями. Хорошо, там шли люди, они оттащили меня с дороги и вызвали скорую помощь», — вспоминает Вероника. Она предполагает, что Потапов в момент аварии был пьян. Вероника пояснила, что перед тем, как перейти дорогу посмотрела по сторонам и убедилась, что опасности нет. Сейчас она лежит в больнице и переживает, что не скоро сможет выйти на работу. По ее словам, до аварии Потапов чуть не сбил двух школьниц на другом пешеходном переходе. В соцсетях мама одной из девочек написала следующее: «Машина промчалась в шаге от моей дочери, которая шла с подружкой. Буквально миг, и их снесло бы. Они видели, как машина сбила женщину и уехала не остановившись. Дочка позвонила, сказала, что у нее второй день рождения». Авария произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, поэтому уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали 0,791 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. На него составили три административных протокола. Ему грозит штраф, либо лишение прав на два года. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источник, знакомый с ним, заявил URA.RU, что Потапов в день аварии был в подавленном состоянии. Он якобы до сих пор переживает гибель сына. 22 сентября Потапов искал второго ребенка, который не выходил на связь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанке Веронике (имя изменено) пришлось ползти до тротуара со сломанной ногой после того, как ее сбил депутат городской думы Кушвы Михаил Потапов. Там ее заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Подробности инцидента URA.RU рассказала пострадавшая. «Приблизившись ко мне, он не притормозил, а просто повернул руль, так как расстояние до меня было очень маленькое. Сбил и по ногам проехал. После остановился на секунду и рванул в сторону центра. А я ползла до тротуара босиком со сломанными ступнями. Хорошо, там шли люди, они оттащили меня с дороги и вызвали скорую помощь», — вспоминает Вероника. Она предполагает, что Потапов в момент аварии был пьян. Вероника пояснила, что перед тем, как перейти дорогу посмотрела по сторонам и убедилась, что опасности нет. Сейчас она лежит в больнице и переживает, что не скоро сможет выйти на работу. По ее словам, до аварии Потапов чуть не сбил двух школьниц на другом пешеходном переходе. В соцсетях мама одной из девочек написала следующее: «Машина промчалась в шаге от моей дочери, которая шла с подружкой. Буквально миг, и их снесло бы. Они видели, как машина сбила женщину и уехала не остановившись. Дочка позвонила, сказала, что у нее второй день рождения». Авария произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, поэтому уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали 0,791 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. На него составили три административных протокола. Ему грозит штраф, либо лишение прав на два года. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источник, знакомый с ним, заявил URA.RU, что Потапов в день аварии был в подавленном состоянии. Он якобы до сих пор переживает гибель сына. 22 сентября Потапов искал второго ребенка, который не выходил на связь.