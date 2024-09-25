Следствие разрешило челябинскому экс-депутату Паутову уехать из СИЗО на фронт

26 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В СКР по Челябинской области дали добро на отправку из СИЗО на фронт экс-депутата гордумы Виталия Паутова, обвиняемого в посредничестве при передаче взяток и мошенничестве. По словам адвоката Паутова, Александра Чудинова, бумаги находятся в военкомате. «Следствие разрешило Паутову отправиться на фронт. Бумаги передали в военкомат», — сообщил URA.RU Чудинов. По его словам, сейчас они ждут оформления всех оставшихся документов в военкомате. Там должны будут проверить все данные, связанные с Паутовым, назначить медкомиссию. На это все нужно время. Паутов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в октябре 2023 года. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, взяткодателем выступил бывший директор ООО «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую уже осудили за обман дольщиков. В ходе следствия в деле Паутова появился еще один преступный эпизод, но на этот раз связанный с мошенничеством. По версии следствия, выступая в качестве посредника, он присваивал деньги себе. С момента задержания Паутов находится в СИЗО. При этом еще до начала следственных действий он намеревался отправиться на фронт. Уже находясь под стражей, он заключил соглашение с адвокатом на подготовку всех необходимых для этого документов.