«В руках был черный пакет»: очевидица рассказала об убийце свердловского бизнесмена

Убийца бизнесмена из Нижней Туры поджидал его возле шиномонтажа

Мужчина был вооружен охотничьим ружьем (архивное фото) Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Предполагаемый убийца боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева поджидал его возле шиномонтажа, вероятно, пряча охотничье ружье в черном пакете. Свердловчанка, увидевшая мужчину в капюшоне, испугалась и уехала с места происшествия.

«В тот вечер я возвращалась из Качканара, на часах было примерно 22:50. На углу шиномонтажа заметила мужчину во всем темном и в капюшоне. Мне сначала показалось, что это манекен, поскольку он вообще не шевелился. Подъезжая, включила дальний свет, а он встал лицом к стене и опустил голову. У него в руках был черный пакет. Я испугалась и уехала, было очень жутко», — сказала URA.RU очевидица. Она видела серо-зеленый ВАЗ-2114 убитого, а его самого нет.

Женщина призналась, что почувствовала неладное, но позвонить в полицию не решилась. «Я потом подумала, может, там просто бродяга стоит. Подумала, что позвоню в полицию, а они подумают, что я ненормальная, звоню по пустяку», — описывает переживания женщина.

Убийство произошло 24 сентября. Главным подозреваемым стал 33-летний житель поселка Таежный Евгений Голубчиков. Ранее он отбывал наказание за кражи и грабежи. Пять лет назад Евгений развелся с женой. Женщина отказалась общаться с корреспондентом, «не желая вспоминать прошлое». Дозвониться до самого Голубчикова не удалось — его телефон выключен.

Ребдев был директором строительной фирмы. У него остались жена и пятилетний сын. Возможной причиной убийства могла стать личная неприязнь. Голубчиков, как считают силовики, после преступления скрылся на машине убитого.