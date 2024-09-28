Будущий полпред Путина на Урале покинул рабочее место на фоне слухов

Артем Жога пропустил заседание Народного совета ДНР

28 сентября 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Артем Жога — герой ДНР — оказался во власти лишь год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Спикер Народного совета ДНР Артем Жога, который считается будущим полпредом президента РФ в УрФО, на фоне слухов о скором назначении покинул текущее место работы. Очередное заседание регионального парламента днем 27 сентября проводил его заместитель Сергей Прокопенко. Об этом URA.RU рассказала депутат Клавдия Кульбацкая. По ее версии, Жога отсутствовал потому, что проходит очередную образовательную сессию в рамках федеральной программы «Время героев» по интегрированию участников спецоперации на Украине в российскую власть. «Нам не говорят [почему не было Жоги]. На обучении же он еще. Он участник программы „Время героев“. Там обучение, экзамены, тесты», — сказала Кульбацкая. Позиция полпреда освободилась 24 сентября: Владимир Якушев, работавший в этом статусе с ноября 2020-го, перешел в Совет Федерации (стал первым зампредом), а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». О том, что Якушева, скорее всего сменит Жога, URA.RU первым сообщило 18 сентября. В последующие дни источники агентства во власти лишь подтверждали эту информацию. Изначально предполагалось, что Жогу назначат 24-го или 25 сентября, он, по неофициальным данным, даже прошел финальные согласования в администрации президента. И, по слухам, должен был встретиться с главой государства Владимиром Путиным перед обнародованием указа. Но очную беседу якобы пришлось отложить в самый последний момент. В екатеринбургском истеблимшенте убеждены, что сейчас Жога находится в ожидании аудиенции. Новость по теме Перед назначением нового полпреда Путина в УрФО возникла заминка Столь длительного безвластия в полпредстве не было 12 лет. В 2012-м между отставкой Евгения Куйвашева в связи с его переходом на пост свердловского губернатора и назначением полпредом сотрудника «Уралвагонзавода» Игоря Холманских прошло четыре дня. В 2018-м и 2020 годах отставки и назначения проходили день-в-день. Сам Жога в комментариях для URA.RU возможное назначение не подтверждал. Интересно сейчас наблюдать за его сообщениями в личном telegram-канале. Судя по публикациям, в последний раз на публике Жога был 24 сентября. Тогда он рассказал о встрече с ректоратом Российского государственного гуманитарного университета в Москве. Все последующие посты посвящены событиям, в которых Жога не участвовал. В случае его переезда в Екатеринбург Нарсовету ДНР предстоит избрать нового председателя. Все опрошенные URA.RU депутаты заявили, что не располагают информацией о созыве внеочередного заседания по данному поводу или о готовящемся включении этого вопроса в повестку плановых сессий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер Народного совета ДНР Артем Жога, который считается будущим полпредом президента РФ в УрФО, на фоне слухов о скором назначении покинул текущее место работы. Очередное заседание регионального парламента днем 27 сентября проводил его заместитель Сергей Прокопенко. Об этом URA.RU рассказала депутат Клавдия Кульбацкая. По ее версии, Жога отсутствовал потому, что проходит очередную образовательную сессию в рамках федеральной программы «Время героев» по интегрированию участников спецоперации на Украине в российскую власть. «Нам не говорят [почему не было Жоги]. На обучении же он еще. Он участник программы „Время героев“. Там обучение, экзамены, тесты», — сказала Кульбацкая. Позиция полпреда освободилась 24 сентября: Владимир Якушев, работавший в этом статусе с ноября 2020-го, перешел в Совет Федерации (стал первым зампредом), а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». О том, что Якушева, скорее всего сменит Жога, URA.RU первым сообщило 18 сентября. В последующие дни источники агентства во власти лишь подтверждали эту информацию. Изначально предполагалось, что Жогу назначат 24-го или 25 сентября, он, по неофициальным данным, даже прошел финальные согласования в администрации президента. И, по слухам, должен был встретиться с главой государства Владимиром Путиным перед обнародованием указа. Но очную беседу якобы пришлось отложить в самый последний момент. В екатеринбургском истеблимшенте убеждены, что сейчас Жога находится в ожидании аудиенции. Столь длительного безвластия в полпредстве не было 12 лет. В 2012-м между отставкой Евгения Куйвашева в связи с его переходом на пост свердловского губернатора и назначением полпредом сотрудника «Уралвагонзавода» Игоря Холманских прошло четыре дня. В 2018-м и 2020 годах отставки и назначения проходили день-в-день. Сам Жога в комментариях для URA.RU возможное назначение не подтверждал. Интересно сейчас наблюдать за его сообщениями в личном telegram-канале. Судя по публикациям, в последний раз на публике Жога был 24 сентября. Тогда он рассказал о встрече с ректоратом Российского государственного гуманитарного университета в Москве. Все последующие посты посвящены событиям, в которых Жога не участвовал. В случае его переезда в Екатеринбург Нарсовету ДНР предстоит избрать нового председателя. Все опрошенные URA.RU депутаты заявили, что не располагают информацией о созыве внеочередного заседания по данному поводу или о готовящемся включении этого вопроса в повестку плановых сессий.