Бойца СВО, получившего срок за истязания Далера Бобиева, лишили звания

Александра Наумова, мужа опекунши убитого Далера Бобиева, лишили звания сержанта

27 сентября 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Александра Наумова лишили воинского звания, несмотря на его заслуги Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Александр Наумов, муж Вероники Наумовой, опекунши убитого мальчика Далера Бобиева, лишен воинского звания по решению Екатеринбургского гарнизонного военного суда, передает корреспондент URA.RU с заседания. Наумов был сержантом. Если он примет решение возобновить службу в вооруженных силах, то будет зачислен уже в качестве рядового. Наумов — опытный военный, прошедший через горячие точки, в частности, Сирию и Карабах. «Сержанта Александра Наумова признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. Он не признал свою вину. Кроме того, его лишили воинского звания. У Наумова есть возможность обжаловать приговор в течение 15 суток», — передает журналист агентства. По словам адвоката потерпевшей стороны Илкина Амирова, пятилетний срок лишения свободы является достаточно строгим для человека, который ранее не имел проблем с законом, особенно учитывая, что максимальное наказание по статье составляет семь лет. «Пять лет из семи возможных — это достаточно хороший результат для стороны потерпевших. Лишение воинских званий — это также была одна из наших целей, которая была достигнута. Но в части гражданского иска мы недовольны, будем изучать приговор и, возможно, обжаловать», — поделился правозащитник с URA.RU. 27 сентября гарнизонный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Александра Наумова, признав его виновным в истязании Далера Бобиева и назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокурор предварительно требовал для Наумова шестилетний срок. Адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова, не согласилась с вынесенным судом решением, аналогичную позицию занимает и сам Наумов. «Мы планируем подать апелляционную жалобу на приговор», — заявила она в беседе корреспонденту URA.RU. Летом 2023 года в Екатеринбурге произошло событие, которое вызвало широкий общественный резонанс: Вероника Наумова сообщила об исчезновении своего приемного сына Далера Бобиева. Тело мальчика было найдено спустя три дня в гараже Наумовых. В процессе следствия были обнаружены доказательства, которые указывали на причастность к гибели ребенка как опекунши, так и ее мужа Александра Наумова. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому уголовному делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Наумов, муж Вероники Наумовой, опекунши убитого мальчика Далера Бобиева, лишен воинского звания по решению Екатеринбургского гарнизонного военного суда, передает корреспондент URA.RU с заседания. Наумов был сержантом. Если он примет решение возобновить службу в вооруженных силах, то будет зачислен уже в качестве рядового. Наумов — опытный военный, прошедший через горячие точки, в частности, Сирию и Карабах. «Сержанта Александра Наумова признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. Он не признал свою вину. Кроме того, его лишили воинского звания. У Наумова есть возможность обжаловать приговор в течение 15 суток», — передает журналист агентства. По словам адвоката потерпевшей стороны Илкина Амирова, пятилетний срок лишения свободы является достаточно строгим для человека, который ранее не имел проблем с законом, особенно учитывая, что максимальное наказание по статье составляет семь лет. «Пять лет из семи возможных — это достаточно хороший результат для стороны потерпевших. Лишение воинских званий — это также была одна из наших целей, которая была достигнута. Но в части гражданского иска мы недовольны, будем изучать приговор и, возможно, обжаловать», — поделился правозащитник с URA.RU. 27 сентября гарнизонный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Александра Наумова, признав его виновным в истязании Далера Бобиева и назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокурор предварительно требовал для Наумова шестилетний срок. Адвокат Жанна Калегина, представляющая интересы Наумова, не согласилась с вынесенным судом решением, аналогичную позицию занимает и сам Наумов. «Мы планируем подать апелляционную жалобу на приговор», — заявила она в беседе корреспонденту URA.RU. Летом 2023 года в Екатеринбурге произошло событие, которое вызвало широкий общественный резонанс: Вероника Наумова сообщила об исчезновении своего приемного сына Далера Бобиева. Тело мальчика было найдено спустя три дня в гараже Наумовых. В процессе следствия были обнаружены доказательства, которые указывали на причастность к гибели ребенка как опекунши, так и ее мужа Александра Наумова. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому уголовному делу — в сюжете URA.RU.