Зачем Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке

Владимир Зеленский продлил свой визит в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Дональдом ТрампомФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
«Кандидат на пост президента США заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он „разрешит“ конфликт», — пишет Le Figaro. В материале отмечается, что Трамп критиковал американские власти за помощь Киеву и выразил уверенность в конструктивности предстоящего разговора.
В ходе встречи, состоявшейся 27 сентября в Trump Tower, обсуждались вопросы, вызвавшие полемику на Украине. Зеленский показал Трампу свой «план победы». После обсуждения этого вопроса Трамп принял предложение украинского лидера посетить страну.
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Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. «Кандидат на пост президента США заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он „разрешит“ конфликт», — пишет Le Figaro. В материале отмечается, что Трамп критиковал американские власти за помощь Киеву и выразил уверенность в конструктивности предстоящего разговора. В ходе встречи, состоявшейся 27 сентября в Trump Tower, обсуждались вопросы, вызвавшие полемику на Украине. Зеленский показал Трампу свой «план победы». После обсуждения этого вопроса Трамп принял предложение украинского лидера посетить страну.