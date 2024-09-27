27 сентября 2024

Зачем Зеленский встречался с Трампом в Нью-Йорке

Le Figaro: Трамп и Зеленский встретились в Нью-Йорке, чтобы обменяться мнениями
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский продлил свой визит в Нью-Йорке, чтобы встретиться с Дональдом Трампом Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

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«Кандидат на пост президента США заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он „разрешит“ конфликт», — пишет Le Figaro. В материале отмечается, что Трамп критиковал американские власти за помощь Киеву и выразил уверенность в конструктивности предстоящего разговора.

В ходе встречи, состоявшейся 27 сентября в Trump Tower, обсуждались вопросы, вызвавшие полемику на Украине. Зеленский показал Трампу свой «план победы». После обсуждения этого вопроса Трамп принял предложение украинского лидера посетить страну.

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Президент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели встречу в Нью-Йорке, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Украине. Об этом сообщила французская газета Le Figaro. «Кандидат на пост президента США заверил, что после обмена мнениями с Зеленским он „разрешит“ конфликт», — пишет Le Figaro. В материале отмечается, что Трамп критиковал американские власти за помощь Киеву и выразил уверенность в конструктивности предстоящего разговора. В ходе встречи, состоявшейся 27 сентября в Trump Tower, обсуждались вопросы, вызвавшие полемику на Украине. Зеленский показал Трампу свой «план победы». После обсуждения этого вопроса Трамп принял предложение украинского лидера посетить страну.
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