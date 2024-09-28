ABC: Израиль готовится к «ограниченному вторжению» в Ливан

Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
«Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан», — сообщает ABC News По словам собеседника телеканала, Израиль не прислушивается к призывам Вашингтона к деэскалации. Сейчас израильские военные наносят авиаудары по объектам «Хезболлы», на которых, как они считают, хранятся дальнобойные ракеты
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Хасана Насраллы, лидера «Хезболлах». По его словам, это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля. Он также заявил, что Израиль планирует наносить удары по врагам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.