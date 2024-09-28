28 сентября 2024

ABC: Израиль готовится к «ограниченному вторжению» в Ливан

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Ранее Израиль обещал наносить мощные удары по врагам
Ранее Израиль обещал наносить мощные удары по врагам Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан», — сообщает ABC News По словам собеседника телеканала, Израиль не прислушивается к призывам Вашингтона к деэскалации. Сейчас израильские военные наносят авиаудары по объектам «Хезболлы», на которых, как они считают, хранятся дальнобойные ракеты

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Хасана Насраллы, лидера «Хезболлах». По его словам, это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля. Он также заявил, что Израиль планирует наносить удары по врагам

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Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника. «Израиль готовится к ограниченному наземному вторжению в Ливан», — сообщает ABC News По словам собеседника телеканала, Израиль не прислушивается к призывам Вашингтона к деэскалации. Сейчас израильские военные наносят авиаудары по объектам «Хезболлы», на которых, как они считают, хранятся дальнобойные ракеты Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации Хасана Насраллы, лидера «Хезболлах». По его словам, это решение было принято для обеспечения безопасности граждан Израиля. Он также заявил, что Израиль планирует наносить удары по врагам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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