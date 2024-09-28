ВС РФ выбили украинскую армию с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, добавив, что все силы ВСУ были оттеснены на острова и вероятность нападения на косы, левый берег реки и Черное море сильно снизилась.
«Враг оттеснен на острова и выбит с самых больших из них. Сейчас противнику не до создания плацдармов на левом берегу», — заявил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, мелкие группы ВСУ все еще пытаются высаживаться на острова и действовать в дельте. Сальдо подчеркнул, что провокации на косах, берегах Днепра и Черном море в настоящее время снизилась по сравнению с состоянием двух-трехмесячной давности. Однако, отметил губернатор, военнослужащие ВС РФ не теряют бдительности, поскольку нельзя исключать возможности активизации «очередной крупной группы самоубийц».
Ранее российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по выявленным подпольем, разведкой и БПЛА скоплениям личного состава украинской армии на правом берегу Днепра, тем самым не позволив врагу собрать силы для последующего форсирования водной преграды. Об этом пишет MK.RU.
Также российская боевая авиация уничтожила отряд польских военнослужащих в составе ВСУ в районе населенного пункта Богоуславка (Харьковская область). Об этом сообщает 360.ru.
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