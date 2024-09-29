29 сентября 2024

В Тобольске назначили директора департамента экономики

Департамент экономики Тобольска возглавил Новоселов Сергей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новоселов ранее был заместителем директора департамента экономики Нового Уренгоя
Новоселов ранее был заместителем директора департамента экономики Нового Уренгоя Фото:

В Тобольске (Тюменская область) директором департамента экономики назначили Новоселова Сергея. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале. 

«Сегодня на очередном заседании коллегии администрации города назначил на должность директора департамента экономики Сергея Александровича Новоселова. Сергей Александрович в администрации города Тобольска работал с 2006 года в разных должностях экономической сферы», — сообщил Вагин.

Новоселов ранее занимал руководящую должность в департаменте экономики Нового Уренгоя (ЯНАО). Теперь он вернулся на работу в Тобольск. 

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В Тобольске (Тюменская область) директором департамента экономики назначили Новоселова Сергея. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.  «Сегодня на очередном заседании коллегии администрации города назначил на должность директора департамента экономики Сергея Александровича Новоселова. Сергей Александрович в администрации города Тобольска работал с 2006 года в разных должностях экономической сферы», — сообщил Вагин. Новоселов ранее занимал руководящую должность в департаменте экономики Нового Уренгоя (ЯНАО). Теперь он вернулся на работу в Тобольск. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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