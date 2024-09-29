В Тобольске назначили директора департамента экономики

Новоселов ранее был заместителем директора департамента экономики Нового Уренгоя
В Тобольске (Тюменская область) директором департамента экономики назначили Новоселова Сергея. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем telegram-канале.
«Сегодня на очередном заседании коллегии администрации города назначил на должность директора департамента экономики Сергея Александровича Новоселова. Сергей Александрович в администрации города Тобольска работал с 2006 года в разных должностях экономической сферы», — сообщил Вагин.
Новоселов ранее занимал руководящую должность в департаменте экономики Нового Уренгоя (ЯНАО). Теперь он вернулся на работу в Тобольск.
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