Элита пропустила важный для будущего уральского полпреда праздник. Фото

На «Екатеринбург-Арене» прошло празднование воссоединения ДНР и ЛНР с Россией

30 сентября 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

На акцию по случаю воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией из представителей власти никто не пришел Фото: Размик Закарян © URA.RU Празднование годовщины присоединения новых территорий к России в Екатеринбурге, вопреки ожиданиям, не превратилось в заочное приветствие Артема Жоги — спикера парламента ДНР, которого называют будущим уральским полпредом президента РФ. Первые лица региона не явились на флешмоб у «Екатеринбург Арены», самым статусным гостем там был Герой России Сергей Евланов, а основными участниками — студенты и общественники, обратил внимание корреспондент URA.RU. В 2023-м в честь памятной даты провели сразу две акции — одну на той же «Екатеринбург-Арене», где десятки студентов и общественников выстроились в цифру 89 (по числу регионов РФ) и потом развернули огромный российский флаг, а вторую на Плотинке. Там на большом полотнище развернули цитату главы государства «Границы России нигде не заканчиваются». На акцию пришли больше 500 человек — преимущественно студенты Фото: Размик Закарян © URA.RU Интрига, как будет отмечено событие в этот раз, была связана со слухами, что президентский указ о назначении Жоги полпредом вот-вот опубликуют. «Поэтому его попытаются встретить красиво, задобрить», — полагал один из источников URA.RU в тусовке госслужащих. Кто-то из них в частных беседах даже предполагал, что он совершенно неожиданно вдруг явится на мероприятие и таким образом предстанет перед широкой публикой в новом статусе. Впрочем, информированный собеседник в областном правительстве еще до мероприятия обозначил: никакой связи между его проведением и готовящимся приездом Жоги нет и быть не может. Акция началась с небольшой задержкой. С приветственным словом выступили председатель совета ветеранов «Уральского добровольческого танкового корпуса» Борис Ильиных, герой России Сергей Евланов, от фонда «Защитники Отечества» — замглавы Елена Ладыгина, а также руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Даниил Тупица. Последний, оценивая по просьбе корреспондента масштаб происходящего, заявил, что в этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом — свыше 500 человек. А отсутствие статусных госслужащих объяснил спецификой мероприятия. «В первую очередь мы приглашали, конечно, студентов наших учебных заведений, потому что это самая активная часть нашего общества. Представителям власти мы приглашения не отправляли, потому что акция больше общественная, молодежная, но мы всегда рады видеть всех. Получилось масштабнее, чем в прошлом году: участники выстроились в огромную карту России, которая включила в себя в том числе и новые территории, а над картой — символ единения всей нашей страны, российский триколор подчеркнули патриотический настрой», — пояснил он. Герой России Сергей Евланов — с большим флагом — оказался самым статусным гостем Фото: Размик Закарян © URA.RU Как ранее сообщало URA.RU, изначально предполагалось, что Жога займет освободившийся после переезда в Москву Владимира Якушева пост полпреда 24-го или 25 сентября. И он, по слухам, даже уже прошел финальные согласования в администрации президента. Но в последний момент якобы произошла заминка: встречу Жоги с Путиным пришлось отложить. В екатеринбургском истеблишменте убеждены: прямо сейчас он готовится к этой решающей беседе, после которой Кремль и обнародует указ. Судя по последним публикациям Жоги в его личном telegram-канале, на официальных мероприятиях он не появляется. При этом выложил видеообращение по случаю праздника (когда оно было записано, неизвестно). «Два года назад в условиях вражеских обстрелов Донбасса мы в очередной раз смело подтвердили свою позицию и сами выбрали свое будущее. Будущее вместе с Россией. Стремительно восстанавливается городская и сельская инфраструктура. В этом нам помогают регионы-шефы. Благодаря их значительному вкладу и труду наш степной край вновь расцветает. Перед нами стоит важная задача — восстановить наш родной дом. Однако главная стройка Донбасса еще впереди», — заявил Жога. До 2014 года он занимался бизнесом, потом — когда начался конфликт между регионами юго-востока Украины и Киевом — вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся защитой Донбасса от вооруженной агрессии. А в первые месяцы спецоперации РФ на Украине Жога возглавил этот батальон — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае 2022-го он лично получил из рук Путина звезду Героя России, присвоенную его сыну посмертно. Народный совет ДНР Жога возглавил в сентябре 2023-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Празднование годовщины присоединения новых территорий к России в Екатеринбурге, вопреки ожиданиям, не превратилось в заочное приветствие Артема Жоги — спикера парламента ДНР, которого называют будущим уральским полпредом президента РФ. Первые лица региона не явились на флешмоб у «Екатеринбург Арены», самым статусным гостем там был Герой России Сергей Евланов, а основными участниками — студенты и общественники, обратил внимание корреспондент URA.RU. В 2023-м в честь памятной даты провели сразу две акции — одну на той же «Екатеринбург-Арене», где десятки студентов и общественников выстроились в цифру 89 (по числу регионов РФ) и потом развернули огромный российский флаг, а вторую на Плотинке. Там на большом полотнище развернули цитату главы государства «Границы России нигде не заканчиваются». Интрига, как будет отмечено событие в этот раз, была связана со слухами, что президентский указ о назначении Жоги полпредом вот-вот опубликуют. «Поэтому его попытаются встретить красиво, задобрить», — полагал один из источников URA.RU в тусовке госслужащих. Кто-то из них в частных беседах даже предполагал, что он совершенно неожиданно вдруг явится на мероприятие и таким образом предстанет перед широкой публикой в новом статусе. Впрочем, информированный собеседник в областном правительстве еще до мероприятия обозначил: никакой связи между его проведением и готовящимся приездом Жоги нет и быть не может. Акция началась с небольшой задержкой. С приветственным словом выступили председатель совета ветеранов «Уральского добровольческого танкового корпуса» Борис Ильиных, герой России Сергей Евланов, от фонда «Защитники Отечества» — замглавы Елена Ладыгина, а также руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Даниил Тупица. Последний, оценивая по просьбе корреспондента масштаб происходящего, заявил, что в этом году участников почти в два раза больше, чем в прошлом — свыше 500 человек. А отсутствие статусных госслужащих объяснил спецификой мероприятия. «В первую очередь мы приглашали, конечно, студентов наших учебных заведений, потому что это самая активная часть нашего общества. Представителям власти мы приглашения не отправляли, потому что акция больше общественная, молодежная, но мы всегда рады видеть всех. Получилось масштабнее, чем в прошлом году: участники выстроились в огромную карту России, которая включила в себя в том числе и новые территории, а над картой — символ единения всей нашей страны, российский триколор подчеркнули патриотический настрой», — пояснил он. Как ранее сообщало URA.RU, изначально предполагалось, что Жога займет освободившийся после переезда в Москву Владимира Якушева пост полпреда 24-го или 25 сентября. И он, по слухам, даже уже прошел финальные согласования в администрации президента. Но в последний момент якобы произошла заминка: встречу Жоги с Путиным пришлось отложить. В екатеринбургском истеблишменте убеждены: прямо сейчас он готовится к этой решающей беседе, после которой Кремль и обнародует указ. Судя по последним публикациям Жоги в его личном telegram-канале, на официальных мероприятиях он не появляется. При этом выложил видеообращение по случаю праздника (когда оно было записано, неизвестно). «Два года назад в условиях вражеских обстрелов Донбасса мы в очередной раз смело подтвердили свою позицию и сами выбрали свое будущее. Будущее вместе с Россией. Стремительно восстанавливается городская и сельская инфраструктура. В этом нам помогают регионы-шефы. Благодаря их значительному вкладу и труду наш степной край вновь расцветает. Перед нами стоит важная задача — восстановить наш родной дом. Однако главная стройка Донбасса еще впереди», — заявил Жога. До 2014 года он занимался бизнесом, потом — когда начался конфликт между регионами юго-востока Украины и Киевом — вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся защитой Донбасса от вооруженной агрессии. А в первые месяцы спецоперации РФ на Украине Жога возглавил этот батальон — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае 2022-го он лично получил из рук Путина звезду Героя России, присвоенную его сыну посмертно. Народный совет ДНР Жога возглавил в сентябре 2023-го.