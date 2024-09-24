В Екатеринбурге готовятся встречать нового полпреда Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, жога артем
Кандидатура Артема Жоги в списке обсуждаемых возникла в самый последний момент Фото:

Спикер парламента ДНР Артем Жога, который, как ожидается, вот-вот будет представлен в качестве нового полпреда президента РФ в УрФО, может прилететь в Екатеринбург уже 25 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. При этом еще один информированный собеседник дает иной прогноз.

«Жога прилетит 25-го», — заверил первый источник. Второй утверждает, что приезд нового руководителя ожидается «до конца недели».

Указ о назначении Жоги пока не опубликован (в то же время есть неофициальная информация, что он якобы подписан). Пост полпреда официально освободился 24 сентября — после отставки Владимира Якушева, который переходит на работу в Совет Федерации и параллельно сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России».

О том, что новым полпредом будет Жога, URA.RU первым сообщило еще 18 сентября. Сам он пока лишь подогревал слухи.

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Спикер парламента ДНР Артем Жога, который, как ожидается, вот-вот будет представлен в качестве нового полпреда президента РФ в УрФО, может прилететь в Екатеринбург уже 25 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. При этом еще один информированный собеседник дает иной прогноз. «Жога прилетит 25-го», — заверил первый источник. Второй утверждает, что приезд нового руководителя ожидается «до конца недели». Указ о назначении Жоги пока не опубликован (в то же время есть неофициальная информация, что он якобы подписан). Пост полпреда официально освободился 24 сентября — после отставки Владимира Якушева, который переходит на работу в Совет Федерации и параллельно сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». О том, что новым полпредом будет Жога, URA.RU первым сообщило еще 18 сентября. Сам он пока лишь подогревал слухи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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