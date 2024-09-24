В Екатеринбурге готовятся встречать нового полпреда Путина

24 сентября 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Кандидатура Артема Жоги в списке обсуждаемых возникла в самый последний момент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер парламента ДНР Артем Жога, который, как ожидается, вот-вот будет представлен в качестве нового полпреда президента РФ в УрФО, может прилететь в Екатеринбург уже 25 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. При этом еще один информированный собеседник дает иной прогноз. «Жога прилетит 25-го», — заверил первый источник. Второй утверждает, что приезд нового руководителя ожидается «до конца недели». Указ о назначении Жоги пока не опубликован (в то же время есть неофициальная информация, что он якобы подписан). Пост полпреда официально освободился 24 сентября — после отставки Владимира Якушева, который переходит на работу в Совет Федерации и параллельно сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». О том, что новым полпредом будет Жога, URA.RU первым сообщило еще 18 сентября. Сам он пока лишь подогревал слухи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер парламента ДНР Артем Жога, который, как ожидается, вот-вот будет представлен в качестве нового полпреда президента РФ в УрФО, может прилететь в Екатеринбург уже 25 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. При этом еще один информированный собеседник дает иной прогноз. «Жога прилетит 25-го», — заверил первый источник. Второй утверждает, что приезд нового руководителя ожидается «до конца недели». Указ о назначении Жоги пока не опубликован (в то же время есть неофициальная информация, что он якобы подписан). Пост полпреда официально освободился 24 сентября — после отставки Владимира Якушева, который переходит на работу в Совет Федерации и параллельно сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». О том, что новым полпредом будет Жога, URA.RU первым сообщило еще 18 сентября. Сам он пока лишь подогревал слухи.