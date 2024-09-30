Будущий полпред в УрФО впервые за несколько дней вышел в свет — на Красной площади

Жога пришел на концерт по случаю присоединения новых территорий к РФ

30 сентября 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Артема Жогу ждут в Екатеринбурге до конца этой недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Спикер парламента ДНР Артем Жога, которому прочат скорое назначение на освободившийся недавно пост полпреда президента РФ в УрФО, впервые за несколько дней поучаствовал в публичном мероприятии — и сразу в центре Москвы. Информация об этом появилась в telegram-канале политика. Жога репостнул сообщение пресс-службы Народного совета. «„У всех свой фронт. Мы победим!“ — Артем Жога в ходе концерта „Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!“ выразил корреспонденту Ирине Куксенковой уверенность в победе России», — сказано в публикации. К ней приложены скриншоты из телеэфира «Первого канала». Митинг-концерт прошел на Красной площади. Новость по теме Свердловская элита пропустила важное для будущего уральского полпреда событие. Фото Судя по активности Жоги в Telegram, в мероприятиях он не участвовал с 24 сентября (и пропустил заседание Народного совета 27-го). В екатеринбургском истеблишменте были убеждены, что он готовится к очной встрече с главой государства Владимиром Путиным. Она, по слухам, должна была пройти 24-го или 25 сентября, но отменилась в последний момент. Среди госслужащих распространено мнение, что это единственная причина, по которой кресло полпреда до сих пор пустует. Прежний — Владимир Якушев — был освобожден от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым вице-спикером Совета Федерации. А также сконцентрируется на работе в статусе секретаря генсовета «Единой России». По слухам, к моменту отставки Якушева Жога уже прошел финальные согласования в администрации президента РФ. В Екатеринбурге его ждут только после того, как будет обнародован президентский указ. Скрин: telegram-канал «ЖОГА» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер парламента ДНР Артем Жога, которому прочат скорое назначение на освободившийся недавно пост полпреда президента РФ в УрФО, впервые за несколько дней поучаствовал в публичном мероприятии — и сразу в центре Москвы. Информация об этом появилась в telegram-канале политика. Жога репостнул сообщение пресс-службы Народного совета. «„У всех свой фронт. Мы победим!“ — Артем Жога в ходе концерта „Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!“ выразил корреспонденту Ирине Куксенковой уверенность в победе России», — сказано в публикации. К ней приложены скриншоты из телеэфира «Первого канала». Митинг-концерт прошел на Красной площади. Судя по активности Жоги в Telegram, в мероприятиях он не участвовал с 24 сентября (и пропустил заседание Народного совета 27-го). В екатеринбургском истеблишменте были убеждены, что он готовится к очной встрече с главой государства Владимиром Путиным. Она, по слухам, должна была пройти 24-го или 25 сентября, но отменилась в последний момент. Среди госслужащих распространено мнение, что это единственная причина, по которой кресло полпреда до сих пор пустует. Прежний — Владимир Якушев — был освобожден от должности 24 сентября. На следующий день он стал первым вице-спикером Совета Федерации. А также сконцентрируется на работе в статусе секретаря генсовета «Единой России». По слухам, к моменту отставки Якушева Жога уже прошел финальные согласования в администрации президента РФ. В Екатеринбурге его ждут только после того, как будет обнародован президентский указ.