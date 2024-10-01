Вооруженные силы Украины должны выйти из города Селидово в ДНР, чтобы российские военные их не окружили, подобно ситуации, что произошла под Угледаром. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Селидово сейчас подвержен существенному риску оперативного окружения. Оптимальным решением для Украины будет признать эту угрозу и отвести свои подразделения из города», — отметил Меркурис в своем блоге на платформе YouTube. Его слова передает «Ридус». По мнению зарубежного эксперта, продолжение обороны города приведет к значительным потерям, которые не будут стратегически оправданы.
Аналитик также указал на стратегическую ошибку ВСУ, задержавших вывод войск из Угледара. Он предупредил, что украинская армия может допустить аналогичную ошибку в Селидово, что приведет к серьезным последствиям для личного состава и техники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ завершили окружение Угледара. Переброшенные в населенный пункт боевики ВСУ массово сдаются в плен. Они испытывают трудности при попытке покинуть город.
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